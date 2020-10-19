Лесе Никитюк – 33: телеведущая назвала самый лучший подарок на день рождения

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
Люди
3,2 т.
Лесе Никитюк исполнилось 33 года

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк 19 октября празднует свой день рождения – звезде исполнилось 33 года.

Так, знаменитость на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором позирует в белом топе и шортах с денима. Образ она дополнила большим венком из красных цветов. Ведущая попросила поклонников оставлять приветствия под публикацией (фото смотрите ниже).

"Надела венок, села на стульчик и жду поздравлений. Я благодарю Бога за возможности и реализацию! Спасибо родителям за свой оптимизм, спасибо друзьям за то, что вы есть. Лучший подарок – это Ле Маршрутка в 18:00 на Новом канале и вафельный торт мамы Кэт", – написала Никитюк.

Телеведущей исполнилось 33 года.

К поздравлениям ведущей с днем рождения приобщились не только поклонники, но и звезды украинского шоу-бизнеса: Оля Цибульская, Александр Пономарев, MamaRika и другие.

"Ивановна, пусть на вашем дворе заблудится принц и останется форевер", "Многая лета", "С днем рождения, Леся. А стол накроешь?" – написали знаменитости в комментариях.

Лилия Подкопаева и Вячеслав Соломка поздравили Никитюк.
Оля Цибульская, Соня Плакидюк, Александр Пономарев, MamaRika, Тоня Матвиенко и Андрей Бедняков поздравили Никитюк с днем рождения.
Поклонники поздравили Никитюк с днем рождения.
Леся Никитюк празднует день рождения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 октября свой день рождения отпраздновала украинская певица, проживающая в России, Светлана Лобода. Артистке исполнилось 38 лет. По случаю праздника звезда опубликовала серию откровенных снимков в ванной.

день рождения звездышоу-бизнесЛеся Никитюк