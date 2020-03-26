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26 марта • обновлено в 18:25
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Лера Кудрявцева унизила россиян, сидящих на карантине из-за коронавируса

3.3т
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Российская телеведущая Лера Кудрявцева оскорбила россиян, работающих дома во время пандемии коронавируса.

Так, звезда пожаловалась на то, что она вынуждена приходить на телеканал вместе с коллегами, несмотря на введение карантина. Об этом Кудрявцева заявила на своей странице в Instagram (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Что, сволочи, дома сидите? А мы на работе!", – сказала телеведущая.

Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева

Фото: instagram/leratv

Отметим, что она запечатлела на камеру телефона себя и других сотрудников в медицинских масках. Знаменитость также добавила, что это странное зрелище.

Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сенатор Совета Федерации РФ Олег Морозов потребовал отправить украинского рэпера Джигана в больницу из-за нарушения карантина.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Лера Кудрявцева
Место
Россия
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Что это за пергидрольная старуха ? Впервые слышу
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Новиков Алек
Новиков Алек
Ivani Rezo, Что, укросволочи, дома сидите? А мы на работе!", – сказала телеведущая.
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