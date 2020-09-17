Легкоступова была избита перед смертью: в деле певицы случился новый поворот

Российская певица Валентина Легкоступова была госпитализирована перед смертью с многочисленными телесными повреждениями.

Соответствующие данные о предсмертных травмах артистки опубликовал Telegram-канал Mash прикрепив к публикации заключение медиков. По словам инсайдеров, врачи обнаружили у Легкоступовой закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, острую гематому левой лобной, теменной, височной и затылочной долей, а также гематомы туловища и конечностей.

"Характер повреждений, их количество и распространение по всему телу указывают на то, что перед смертью она была жестоко избита. В результате единичного падения подобные травмы получиться не могут", — прокомментировал заключение медиков адвокат дочери Легкоступовой Сергей Жорин.

Отмечается, что дети певицы подозревают отчима – Юрия Фирсова. Он провел в браке с Легкоступовой всего 40 дней.

Напомним, Легкоступова была найдена у себя дома с пробитой головой. Ее госпитализировали 8 августа с отеком мозга, женщина находилась в коме. На теле певицы были найдены синяки. Когда ее нашли в квартире, рядом был муж, Юрий Фирсов, который позже скрылся. 14 августа певица умерла.

Как сообщал OBOZREVATEL, медсестра травматологического отделения больницы в Москве, где лежала Легкоступова, призналась, что журналисты хотели купить фото мертвой артистки за 500 тысяч рублей (185 тысяч гривен).