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26 февраля • обновлено в 13:45
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Легендарный американский рэпер обвинил Тимати в воровстве и расизме: подробности скандала

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Американский рэпер Талиб Квели, участник образованного в 1997 году хип-хоп-дуэта Black Star, обвинил российского исполнителя Тимати в плагиате и расизме. Так, он заявил, что российский артист украл у него название "Black Star".

Кроме того, досталось и другим рэп-исполнителям из РФ: американец на своей странице в Twitter назвал рэперов Оксимирона, СД, Гуфа и Пашу Техника нацистами.

Талиб Квели

Талиб Квели

The Flow

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Квели опубликовал фото российского рэпера Виктора Гевиксмана, более известного под сценическим псевдонимом СД.

"Я нашел фотографию российского рэпера-расиста, который сейчас троллит меня. Он показывает нацистское приветствие. Это отвратительно, учитывая, как нацисты относились к русским", – прокомментировал он публикацию.
Американский рэпер обвинил Тимати в воровстве и расизме

Особое внимание Квели уделил Тимати, подчеркнув, что первым создал Black Star, назвав российского артиста подражателем. Он опубликовал фотографию рэпера, на которой тот позирует на фоне флага со свастикой. Как оказалось, снимок является кадром из фильма "Гитлер капут!".

Кроме того, Квели также показал фото Тимати, где музыкант одной рукой держит дочь а второй тянется к камере.

"Ты притворишься, что не видишь, как этот нацист идет за мной и тобой?", - подписал фото Квели.
Американский рэпер обвинил Тимати в воровстве и расизме

Как ранее писал OBOZREVATEL, одиозная российская певица Юлия Чичерина, которая известна поддержкой террористов на Донбассе, поделилась фото из аэропорта "Борисполь". СБУ и Госпогранслужба назвали снимок "провокацией".

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Автор
Мария Дидык
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Николаев Олег
Николаев Олег
АААА! спросил про него Википедию. Цитата: Его имя с арабского языка переводится как «теppoрист», а фамилия в переводе с языка суахили означает «рaсист». И этот фраер запрещает нашим рэперам ковыряться в носу )))
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Николаев Олег
Николаев Олег
Нигга обиделся.
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