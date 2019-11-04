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4 ноября • обновлено в 12:32
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Легендарному актеру СССР стало плохо во время спектакля: что с ним

1.8т Читать материал на украинском

Известному советскому актеру Василию Лановому неожиданно стало плохо прямо во время спектакля "Последние луны".

Как сообщается, во время выступления в московском театре им. Вахтангова у 85-летнего артиста поднялось давление. Из-за этого даже пришлось прервать постановку.

Василий Лановой

Василий Лановой

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Приехавшая скорая помощь осмотрела Василия Ланового, однако госпитализировать актера не стали.

"Весна-осень для меня всегда — вопрос "разгула" давления. Когда заканчивается этот период — тогда наступает какое-то постоянство. А пока ничего нельзя сказать, это из-за погоды всегда. В целом все нормально, сейчас я нахожусь дома", - прокомментировал Лановой изданию РБК.

Василий Лановой известен по ролям в таких картинах: "Алые паруса", "Война и мир", "Дни Турбиных", "Офицеры".

Василий Лановой

Василий Лановой

Открытые источники

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Персона
Василий Лановой
Место
Россия
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