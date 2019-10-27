'Буду голенький!' Лазарев показал личное фото

Популярный российский певец Сергей Лазарев показал фото из квартиры, в которой остановился во время поездки в Нью-Йорк (США).
Соответствующие снимки артист опубликовал на своей странице в Instagram в формате Stories. Он показал панорамный вид из окна в ванной комнате, рассказав о планах на вечер.
"Залягу в ванну с видом на ночной город! Буду голенький людям в окошко махать!" – написал певец.
Сергей Лазарев
instagram.com/lazarevsergey
Скриншот со страницы Лазарева в Instagram
Отметим, вскоре Лазарев поделился новыми кадрами, показав город в дождь. Он снова снял вид из окна своего жилища, рассказав, что у Нью-Йорка "невероятная магия".
Скриншот со страницы Лазарева в Instagram
Скриншот со страницы Лазарева в Instagram
Скриншот со страницы Лазарева в Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появился неоднозначный снимок со "свадьбы" российского певца Сергея Лазарева, где он запечатлен вместе с невестой у алтаря.
Кроме того, артист впервые официально признался о рождении дочери и показал ее фото.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.