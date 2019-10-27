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27 октября • обновлено в 23:12
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"Буду голенький!" Лазарев показал личное фото

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Популярный российский певец Сергей Лазарев показал фото из квартиры, в которой остановился во время поездки в Нью-Йорк (США).

Соответствующие снимки артист опубликовал на своей странице в Instagram в формате Stories. Он показал панорамный вид из окна в ванной комнате, рассказав о планах на вечер.

"Залягу в ванну с видом на ночной город! Буду голенький людям в окошко махать!" – написал певец.

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Сергей Лазарев

Сергей Лазарев

instagram.com/lazarevsergey

'Буду голенький!' Лазарев показал личное фото

Скриншот со страницы Лазарева в Instagram

Отметим, вскоре Лазарев поделился новыми кадрами, показав город в дождь. Он снова снял вид из окна своего жилища, рассказав, что у Нью-Йорка "невероятная магия".

'Буду голенький!' Лазарев показал личное фото

Скриншот со страницы Лазарева в Instagram

'Буду голенький!' Лазарев показал личное фото

Скриншот со страницы Лазарева в Instagram

'Буду голенький!' Лазарев показал личное фото

Скриншот со страницы Лазарева в Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появился неоднозначный снимок со "свадьбы" российского певца Сергея Лазарева, где он запечатлен вместе с невестой у алтаря.

Кроме того, артист впервые официально признался о рождении дочери и показал ее фото.

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Персона
Сергей Лазарев
Место
США Нью-Йорк
Теги
шоу-бизнес фотографии Instagram Новости России
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