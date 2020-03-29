Скандальная российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева гневно обратилась к соотечественникам, которые нарушают карантин.

Так, звезда записала матерное обращение к россиянам, в котором призвала их сидеть дома. Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Лариса Гузеева Фото: instagram/_larisa_guzeeva_

"Дорогие люди, дело серьезное, оставайтесь, пожалуйста, дома. Так бы мне хотелось к вам обратиться. Но меня разрывает! Я только что вернулась из города. Невозможно! Яблоку негде упасть – все гуляют! Что вы делаете, ** вашу мать? Нельзя так, б**ть, правда, опасно! Не хотите жить? Не нравится вам жить? Так убейтесь об стенку. Вперед", – сказала Гузеева.

Телеведущая также призналась, что ей тоже скучно дома, но она находит возможность развлечь себя и своих близких.

Лариса Гузеева Фото: instagram/_larisa_guzeeva_

"Мне тоже дома скучно, очень. Но я нахожу возможность развлечь себя и своих близких. Ну как-то включайтесь уже", – подытожила Гузеева.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сенатор Совета Федерации РФ Олег Морозов потребовал отправить украинского рэпера Джигана в больницу из-за нарушения карантина.

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