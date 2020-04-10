Актеры студии "Квартал 95" высмеяли советы президента Беларуси Александра Лукашенко о лечении коронавируса.

Так, артисты прокомментировали слова президента в новом выпуске шоу "ЧистоNews", который был опубликован на официальном YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Степан Казанин кадр из видео

В частности, в ролике показали фрагмент интервью Лукашенко, в котором он рассказывает, что помогает от коронавирса:

"Надо у костра посидеть, погреться, подышать этим дымом, гарью..."

Александр Лукашенко кадр из видео

"Напомним, что в прошлый раз президент рекомендовал лечиться сауной и водкой, но, наверное, ослабленная экономика внесла свои коррективы и сейчас белорусам по карману только огонь с дымом", – заключил Казанин.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что во время нового концерта "Вечерний квартал" артисты исполнили финальную песню "Совесть не меняют на гречку", которая вызвала бурные обсуждения в сети.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!