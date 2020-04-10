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10 апреля • обновлено в 12:37
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"Квартал" высмеял советы Лукашенко о коронавирусе

1.4т
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Актеры студии "Квартал 95" высмеяли советы президента Беларуси Александра Лукашенко о лечении коронавируса.

Так, артисты прокомментировали слова президента в новом выпуске шоу "ЧистоNews", который был опубликован на официальном YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Степан Казанин

Степан Казанин

кадр из видео

В частности, в ролике показали фрагмент интервью Лукашенко, в котором он рассказывает, что помогает от коронавирса:

"Надо у костра посидеть, погреться, подышать этим дымом, гарью..."

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

кадр из видео

"Напомним, что в прошлый раз президент рекомендовал лечиться сауной и водкой, но, наверное, ослабленная экономика внесла свои коррективы и сейчас белорусам по карману только огонь с дымом", – заключил Казанин.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что во время нового концерта "Вечерний квартал" артисты исполнили финальную песню "Совесть не меняют на гречку", которая вызвала бурные обсуждения в сети.

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Автор
Анна Михно
Персоны
студия "95 квартал" Александр Лукашенко
Место
Украина
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Дурной колхозник!!! Стареет, но не умнеет. Вот, что значит совковое воспитание. Надо бы еще попробовать лечение кизяками.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Кризский Игорь, лечение кизяками это к укроиньцаи и Супрун.
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