"Квартал" о тайной "инаугурации" Лукашенко: будет отстаивать права одного человека с усами

Елена Кордунова
Елена Кордунова
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  • Степан Казанин и Ирина Сопонару потроллили Лукашенко за его тайное вступление в должность президента

  • Они отметили, что на церемонии присутствовали несколько сотен человек, и это все, кто за него голосовал

  • Актеры "Квартала" добавили, что в Беларуси не показывали церемонию "инаугурации" по ТВ, и это помогло "сохранить тысячи экранов в стране"

'Квартал 95' потроллил Лукашенко за тайную 'инаугурацию'

Актеры студии "Квартал 95" Степан Казанин и Ирина Сопонару потроллили незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко за его тайную "инаугурацию".

Так, они высмеяли выходку Лукашенко и отметили, что он "дал клятву верности ОМОНу и себе самому". Об этом шла речь в новом выпуске шоу "ЧистоNews" на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Александр Лукашенко тайно вступил в должность президента Беларуси, на "инаугурации" присутствовали несколько сотен людей – все те, кто за него голосовал. Во время церемонии Лукашенко дал клятву на верность белорусскому ОМОНу. Также он пообещал отстаивать права человека. Одного отдельного человека с усами..." – посмеялись "кварталовцы".

"Квартал" высмеял Лукашенко.

Также они добавили, что в день "инаугурации" по телевидению показывали сериалы и телешоу, что помогло "сохранить тысячи экранов телевизоров в стране".

"Вместо инаугурации белорусские каналы показывали сериалы, таким образом они сохранили целыми, чистыми и невредимыми тысячи экранов", – добавили Казанин и Сопонару.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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