"Квартал" о тайной "инаугурации" Лукашенко: будет отстаивать права одного человека с усами
Степан Казанин и Ирина Сопонару потроллили Лукашенко за его тайное вступление в должность президента
Они отметили, что на церемонии присутствовали несколько сотен человек, и это все, кто за него голосовал
Актеры "Квартала" добавили, что в Беларуси не показывали церемонию "инаугурации" по ТВ, и это помогло "сохранить тысячи экранов в стране"
Актеры студии "Квартал 95" Степан Казанин и Ирина Сопонару потроллили незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко за его тайную "инаугурацию".
Так, они высмеяли выходку Лукашенко и отметили, что он "дал клятву верности ОМОНу и себе самому". Об этом шла речь в новом выпуске шоу "ЧистоNews" на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Александр Лукашенко тайно вступил в должность президента Беларуси, на "инаугурации" присутствовали несколько сотен людей – все те, кто за него голосовал. Во время церемонии Лукашенко дал клятву на верность белорусскому ОМОНу. Также он пообещал отстаивать права человека. Одного отдельного человека с усами..." – посмеялись "кварталовцы".
Также они добавили, что в день "инаугурации" по телевидению показывали сериалы и телешоу, что помогло "сохранить тысячи экранов телевизоров в стране".
"Вместо инаугурации белорусские каналы показывали сериалы, таким образом они сохранили целыми, чистыми и невредимыми тысячи экранов", – добавили Казанин и Сопонару.
Как сообщал OBOZREVATEL:
"инаугурация" Лукашенко 23 сентября прошла без объявления и телетрансляции. Дата церемонии до последнего держалась в тайне, о ней не знали даже члены белорусского правительства.
В Минске перекрыли центральные улицы, сковав столицу Беларуси пробками.
Белорусские оппозиционеры осудили тайную "инаугурацию" Лукашенко и вышли на массовые протесты по всей стране.
Не обошлось без силовых методов разгона, водометов и раненых среди активистов. Сотни человек были задержаны.
США, Канада, Украина и ряд стран ЕС заявили, что тайная "инаугурация" Лукашенко является нелегитимной, поскольку результаты выборов были сфальсифицированными.
Сам Лукашенко заявил, что упреки в его адрес из-за тайной "инаугурации" якобы беспочвенны.