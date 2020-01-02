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2 января • обновлено в 11:58
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"Квартал 95" показал полное видео издевательского номера о Гонтаревой

1.9т
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В сети появилась полная версия скандального ролика Студии "Квартал 95 " с циничным извинением перед экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой за песню о поджоге ее дома.

Клип опубликовали на YouTube-канале студии "Квартал 95". Он начинается с издевательского анонса актера Степана Казанина (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В нем он утверждает, что вариация на песню "Горіла сосна, палала" якобы "наделала шороху, прям фурор произвела" и "не оставила равнодушным не только никого в нашей стране, но даже в Лондоне". Так Казанин решил вспомнить о нынешнем месте жительства бывшей главы украинского регулятора.

Затем на сцене появились Евгений Кошевой, Александр Пикалов, который исполнял роль миллиардера Игоря Коломойского, и хор, участники которого также были в образе бизнесмена.

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"Валерия Алексеевна, простите. Мы ни в коем случае не хотели смеяться над тем, что у вас сгорел дом. Мы просто хотели вам сообщить, что он у вас сгорел. Просто мы видели вашу декларацию и поняли, что вы этого не заметите", – съязвил Кошевой.

Кроме того, он продолжил развивать эту тему и насмехаться над преступлением в диалоге с Пикаловым в образе Коломойского.

Ниже приводим полный текст разговора на сцене.

Кошевой: Обещаем, что больше не будем шутить над чужим горем.

"Коломойский": А шо за горе? И почему оно чужое? Валерия Гонтарева – это наше общее горе.

Кошевой: Игорь Валерьевич, пожалуйста, я вас очень прошу, не надо сейчас.

"Коломойский": А шо, сильно песня зацепила?

Кошевой: Сильно.

"Коломойский": А как вы хотели?

Кошевой: Хотели не так сильно.

"Квартал 95"

"Квартал 95"

Скриншот видео

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В завершение номера Кошевой исполнил новую переделку песни "Горіла сосна, палала" (текст – ниже).

"Горіла совість, палала,

Бо заспівав в "Кварталі" я

Пісню, як хата горіла.

Усі канали палали,

Навіть канал Discovery,

ICTV, Прямий, NewsOne –

Більше ж проблем у нас нема.

В жінки прошу пробачення,

Нову збудуєм дачу вам,

Гроші зберем на карточку,

На "Дельта Банка" карточку.

Те, що лунала пісня ця,

Вибачте лисого глупця.

Во ім'я сина і отця

Пресвята погорілиця".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • юмористы студии "Квартал 95" в выпуске "Вечернего квартала" высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, вызвав бурную реакцию в сети.

  • Позже министр Украины по вопросам культуры, спорта и информационной политики Владимир Бородянский попросил прощенияу экс-главы НБУ за номер "Квартала 95".

  • При этом сама Гонтарева сообщила, что узнала о скандальном номере с участием хора Веревки от своих друзей. А само выступление назвала "стыдом".

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Игорь Коломойский Александр Пикалов Евгений Кошевой Валерия Гонтарева
Место
Украина
Тег
Квартал 95
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