ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
СпортLady

/Люди

"Квартал 95" без Зеленского: появились первые кадры с новыми звездами

2.5тЧитать материал на украинском

25 мая состоится премьера нового выпуска проекта "Вечерний Квартал". Впервые за всю историю шоу в нем не принимал участие лидер студии "Квартал 95" Владимир Зеленский.

Кроме того, на сцене появились новые актеры студии. Ими стали Игорь Ласточкин, Юрий Ткач, а также звезда "Лиги смеха", капитан команды "Стадион Дубрава" Владимир Мартинец.

Вечерний Квартал

Вечерний Квартал

tsn.ua

Новости
"Если будет совсем худо..." Кошевой рассказал о дальнейшей судьбе "Квартала" без Зеленского

После победы на выборах президента Украины Зеленский оставил проект, в котором много лет был режиссером-постановщиком, автором, ведущим и актером.

"Квартал 95" без Зеленского: появились первые кадры с новыми звездами

tsn.ua

"Квартал 95" без Зеленского: появились первые кадры с новыми звездами

tsn.ua

"Квартал 95" без Зеленского: появились первые кадры с новыми звездами

tsn.ua

Сам же Зеленский хоть и будет отсутствовать на сцене, но в одной из миниатюр все-таки примет участие. Актеры позвонят ему по скайпу, и во время разговора он даст им последние напутствия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
8
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения