"Квартал 95" без Зеленского: появились первые кадры с новыми звездами

25 мая состоится премьера нового выпуска проекта "Вечерний Квартал". Впервые за всю историю шоу в нем не принимал участие лидер студии "Квартал 95" Владимир Зеленский.

Кроме того, на сцене появились новые актеры студии. Ими стали Игорь Ласточкин, Юрий Ткач, а также звезда "Лиги смеха", капитан команды "Стадион Дубрава" Владимир Мартинец.

Вечерний Квартал tsn.ua

После победы на выборах президента Украины Зеленский оставил проект, в котором много лет был режиссером-постановщиком, автором, ведущим и актером.

tsn.ua

tsn.ua

tsn.ua

Сам же Зеленский хоть и будет отсутствовать на сцене, но в одной из миниатюр все-таки примет участие. Актеры позвонят ему по скайпу, и во время разговора он даст им последние напутствия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!