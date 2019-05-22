"Квартал 95" без Зеленского: появились первые кадры с новыми звездами

25 мая состоится премьера нового выпуска проекта "Вечерний Квартал". Впервые за всю историю шоу в нем не принимал участие лидер студии "Квартал 95" Владимир Зеленский.
Кроме того, на сцене появились новые актеры студии. Ими стали Игорь Ласточкин, Юрий Ткач, а также звезда "Лиги смеха", капитан команды "Стадион Дубрава" Владимир Мартинец.
Вечерний Квартал
tsn.ua
После победы на выборах президента Украины Зеленский оставил проект, в котором много лет был режиссером-постановщиком, автором, ведущим и актером.
tsn.ua
tsn.ua
tsn.ua
Сам же Зеленский хоть и будет отсутствовать на сцене, но в одной из миниатюр все-таки примет участие. Актеры позвонят ему по скайпу, и во время разговора он даст им последние напутствия.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Экс-шоумен и основатель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский одержал победу на выборах президента Украины после второго тура в апреле 2019 года.
Инаугурация президента Украины Владимира Зеленского состоялась в понедельник, 20 мая.
В Украине многие звезды бурно поддержали событие, часть из них посетили церемонию инаугурации нового президента. В частности, там были и актеры "Квартала".
Примечательно, что в России также событие вызвало ажиотаж среди знаменитостей, которые поддержали Зеленского.
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