Главная Новости
7 мая • обновлено в 16:45
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Культовое место съемок "Дом-2" снесли: как теперь выглядит разрушенная площадка

1.8т
Читать материал на украинском

Съемочную площадку реалити-шоу "Дом-2" в Новой Москве снесли. Теперь на месте павильонов планируют делать новую дорогу.

Об этом сообщает издание "РИА Новости".

Старая площадка "Дом-2"

Старая площадка "Дом-2"

dailystorm.ru

"На сегодняшний день на территории около поселка Летова Роща закончен вывоз строительного мусора", – говорится в сообщении.

Съемочную площадку "Дом-2" снесли

Съемочную площадку "Дом-2" снесли

tvzvezda.ru

На месте площадки планируется строительство дороги из деревни Саларьево в деревню Марьино. По этой причине участок с павильонами "Дома-2" был изъят властями Москвы.

Съемочную площадку "Дом-2" снесли

Съемочную площадку "Дом-2" снесли

tvzvezda.ru

Однако известно, что участники реалити-шоу уже переехали на другую территорию в Новой Москве. Более того, теперь площадь павильонов "Дом-2" увеличилась на 60%.

Съемочную площадку "Дом-2" снесли

Съемочную площадку "Дом-2" снесли

tvzvezda.ru

Съемочную площадку "Дом-2" снесли

Съемочную площадку "Дом-2" снесли

tvzvezda.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что звезда "Дом-2" Степан Меньщиков опубликовал новый снимок, на котором его беременная жена Ангелина позирует полностью обнаженной.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Анна Михно
Место
Россия
Тег
Дом-2
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
2
Смешно
2
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:– названа новая дата.

    Подтвержденные случаи: 13 691.

    Вылечились: 2396. Умерли: 340.

  • В мире заболели уже более 3,8 миллиона человек, погибли – более 265 тысяч.

  • Рада приняла два важных законопроекта: о страховании медиков с COVID-19 и бесплатном тестировании.

  • Пик заболеваемости коронавирусом в Украине может сместиться на 10 дней – названа новая дата.

  • Россия ворвалась в топ-5 антирейтинга по коронавирусу: статистика стремительно растет.

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги