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6 мая • обновлено в 23:02
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Куда пропала 72-летняя Ротару: сын певицы вышел на связь и сделал признание

12.2т
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Сын украинской певицы Софии Ротару Руслан рассказал, куда исчезла певица.

Так, на своей странице в Instagram мужчина вышел на связь с поклонниками и ответил на многочисленные вопросы.

София Ротару

София Ротару

narodna-pravda.ua

В частности, Ротару, в отличие от других звезд, которые на карантине активно ведут свои страницы в соцсетях, наоборот, пропала из поля зрения. Артистка не выходит на связь и не публикует новые фото в Instagram: последняя публикация в соцсети была сделана еще 17 апреля.

Поэтому, когда на своей странице в Instagram ее сын Руслан опубликовал новое фото и написал "Спрашивайте", поклонники не смогли не поинтересоваться, куда пропала Ротару.

Впрочем, судя по ответам Руслана, у певицы все хорошо: она работает над новыми песнями, а также занимается своим участком, заботясь о новом урожае.

Куда пропала 72-летняя Ротару: сын певицы вышел на связь и сделал признание
Куда пропала 72-летняя Ротару: сын певицы вышел на связь и сделал признание
Куда пропала 72-летняя Ротару: сын певицы вышел на связь и сделал признание

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что София Ротару поделилась с поклонниками архивным фото своей мамы Александры Ивановны.

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Автор
Анна Михно
Персона
София Ротару
Место
Украина
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