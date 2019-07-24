"Куда Харламов смотрит?" Нетрезвая Асмус показала, как развлекается утром

31-летняя актриса Кристина Асмус поделилась впечатлениями от съемок рекламы, которые длились практически на протяжении двух дней и наконец-то закончились.

Так, в своих Instagram-сториз звезда опубликовала видео, где она в пять утра пила шампанское с горла по дороге домой (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Кристина Асмус Фото из Instagram

Стоит отметить, что поклонники бурно отреагировали на опубликованное Асмус видео. Так, под одним из последних постов Кристины, где она также позировала с бокалом любимого шампанского, подписчики написали, что у актрисы проблемы с алкоголем. Кроме того, они попросили ее супруга Гарика Харламова обратить на это внимание.

Кристина Асмус Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская артистка, звезда сериала "Интерны" и супруга популярного комика Гарика Харламова Кристина Асмус нарвалась на резкую критику поклонников из-за вульгарного фото.

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