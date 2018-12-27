''Кто-то сошел с ума!'' Макаревич прокомментировал громкое заявление Лолиты о Крыме

Знаменитый музыкант, лидер "Машины времени" Андрей Макаревич считает, что слова певицы Лолиты Милявской о том, что Крым — Украина, не являются главной новостью и не заслуживают внимания.

Свою позицию Макаревич выразил на странице в Facebook. Он рассказал об "атаке" журналистов после обнародования высказывания Лолиты и назвал это сумасшествием.

"Утром разбудил звонок. "Андрей Вадимович, это информационное агентство такое-то. Тут Лолита сказала про Крым. Можете прокомментировать?" Честно отвечаю — не могу, потому что во-первых не слышал, во-вторых мне совершенно неинтересно что там Лолита сказала про Крым", — написал Макаревич.

"Через минуту — звонок: "Андрей Вадимович, это радио "Косомольская Правда". Тут вот Лолита..." На четвертом звонке я почувствовал, что кто-то сошёл с ума — или я или мальчики и девочки, которые думают, что делают новости. Ребята! Если вы правда полагаете, что сегодня мнение Лолиты по поводу Крыма — главная новость человечества и больше говорить не о чем — срочно к психиатру", — жестко высказался музыкант.

Андрей Макаревич ФБ Макаревича

Как сообщал OBOZREVATEL, в интервью украинским журналистам Лолита назвала Крым частью Украины, отметив, что осуждает любую войну и не участвует в политических играх.