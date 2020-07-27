Собчак заподозрили во второй беременности (Instagram Константина Богомолова).

Российскую журналистку и телеведущую Ксению Собчак заподозрили во второй беременности.

Поводом послужила фотография, которую муж звезды Константин Богомолов опубликовал на личной странице в Instagram. Телеведущая позировала на ней в летнем платье свободного кроя, оперевшись на каменное ограждение набережной. Многие подписчики рассмотрели на фото округлившийся животик Ксении и решили, что она скоро вновь станет мамой.

Ксению Собчак заподозрили в беременности (Instagram Константина Богомолова)

"Скоро мама", "Животик уже видно", "Она в положении?", "Ксения, скоро будет маленький Богомольчик! Желаю наслаждаться этим состоянием", "Беременна?" – написали люди.

Ксению Собчак заподозрили во второй беременности. Фото

Ксению Собчак заподозрили во второй беременности. Фото

Ксению Собчак заподозрили во второй беременности. Фото

Ксению Собчак заподозрили во второй беременности. Фото

Ксению Собчак заподозрили во второй беременности. Фото

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что телеведущая Ксения Собчак получила серьезную травму из-за неудачного падения. Так, звезда перенесла сложную операцию – у нее был перелом носа и сотрясение мозга.