"Круг — жив!" В России рассказали, где прячется убитый шансонье

Жительница Орска (Россия) Елена Лыжина утверждает, что знаменитый шансон-исполнитель Михаил Круг — жив.
Так, по словам женщины, она якобы видела певца в прошлом июне, сообщает Telegram-канал "112".
"Лыжина утверждает, что Михаил Круг не просто выжил, но и неплохо устроился — давненько работает заместителем главного врача в колонии УФСИН города Орска", — говориться в сообщении.
Михаил Круг
Фото: crimerussia.com
Также отмечается, что женщина передала эту информацию тверским полицейским, которым теперь придется ее проверить.
Напомним, что Михаил Круг был убит в собственном доме в Твери в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года. Кроме певца в коттедже находились также его жена, теща и дети. Двое преступников пробрались на третий этаж дома и стали избивать тещу шансонье. Михаил с женой прибежали на крик, преступники открыли огонь и смертельно ранили артиста.
Михаил Круг с Женой
Фото: 24smi.org
Как сообщал OBOZREVATEL, 6 августа сотрудники правоохранительных органов оцепили дом Михаила Круга и привезли туда подозреваемого в его убийстве ради следственного эксперимента. Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
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