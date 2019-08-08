"Круг — жив!" В России рассказали, где прячется убитый шансонье

Жительница Орска (Россия) Елена Лыжина утверждает, что знаменитый шансон-исполнитель Михаил Круг — жив.

Так, по словам женщины, она якобы видела певца в прошлом июне, сообщает Telegram-канал "112".

"Лыжина утверждает, что Михаил Круг не просто выжил, но и неплохо устроился — давненько работает заместителем главного врача в колонии УФСИН города Орска", — говориться в сообщении.

Михаил Круг Фото: crimerussia.com

Также отмечается, что женщина передала эту информацию тверским полицейским, которым теперь придется ее проверить.

Напомним, что Михаил Круг был убит в собственном доме в Твери в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года. Кроме певца в коттедже находились также его жена, теща и дети. Двое преступников пробрались на третий этаж дома и стали избивать тещу шансонье. Михаил с женой прибежали на крик, преступники открыли огонь и смертельно ранили артиста.

Михаил Круг с Женой Фото: 24smi.org

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 августа сотрудники правоохранительных органов оцепили дом Михаила Круга и привезли туда подозреваемого в его убийстве ради следственного эксперимента. Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.

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