Козловский откровенно рассказал о своей ориентации

Украинский певец Виталий Козловский, который недавно откровенно рассказал о скандальном уходе от своего продюсера Игоря Кондратюка, раскрыл правду о своей сексуальной ориентации.

Откровенное заявление артист сделал в эфире программы "Зірковий шлях" (Чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

instagram.com/vkozlovskiy

"Секс для меня очень важен. Ну как молодой здоровый человек может быть равнодушен к сексу? Я или взрываюсь, или я очень спокойный и всех люблю. Такой мой темперамент. И он, наверно, проявляется в сексе. Я могу быть и ангелом, и демоном одновременно", - рассказал Козловский.

instagram.com/vkozlovskiy

"Я выгляжу геем, я как-то по-гейски себя веду? Что не так? Я метросексуал и признаю это. Я ухаживаю за собой, потому что понимаю, что артист не может выходить на сцену, если у него неопрятный внешний вид. Но если для кого-то это связано с нетрадиционной ориентацией, то извините... Но я не могу ходить с табличкой, что я не гей", - делится артист.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Рамина Эсхакзай высмеяла нежности своего бывшего возлюбленного с молодой украинской моделью. Козловский похвастался в сети снимками с девушкой, которые с иронией прокомментировала его бывшая.

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