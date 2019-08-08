Кошевой вышел на публику с повзрослевшими детьми

Участник "95 Квартала" и юморист Евгений Кошевой появился на публике со своей супругой и дочерьми. Так, семья артиста пришла на премьеру мультика "Angry birds в кино 2".

Кроме того, среди присутствующих фотографам позировали звездная пара Соня Плакидюк и Ричард Горн и Анатолий Анатолич с семьей, пишет "ТСН".

Евгений Кошевой с семьей

Анатолий Анатолич с детьми

Сергей Казани со своей семьей

Сергей Казанин

Ксения и Евгений Кошевые

Ричард Горн и Соня Плакидюк

Варвара Кошевая с мамой

Как ранее писал OBOZREVATEL, глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан разместил в сети шуточный пост, в котором назвал актера, управляющего студией "Квартал 95" Евгения Кошевого следующим премьер-министром.

Шутка вызвала неоднозначную реакцию сети.

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