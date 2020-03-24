Украинские звезды-отцы обратились с сильной речью к украинцам из-за пандемии коронавируса.

Так, Евгений Кошевой, Юрий Горбунов, Алексей Потапенко, MONATIK, Олег Скрипка и Анатолий Анатолич призвали стать примером для своей семьи во время вспышки вирусной инфекции. Они посоветовали следить за санитарно-гигиеническими нормами, заботиться о своих близких и оставаться дома (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Алексей Потапенко и MONATIK Скриншот с видео

"Мне, как отцу, сегодня не до шуток. Должен сказать нечто серьезное. Будь примером для своей семьи: тщательно мой и дезинфицируй руки, чаще проветривай комнату. И без крайней необходимости не выходи из дома", – сказал Евгений Кошевой. Телеведущий Юрий Горбунов также порекомендовал держать безопасное расстояние с другими людьми. А певец Олег Скрипка – заботиться о стареньких родителях.

Евгений Кошевой, Юрий Горбунов и Олег Скрипка Скриншот с видео

Отметим, что таким образом знаменитости решили поддержать Министерство здравоохранения в информационной кампании против распространения коронавирусной инфекции.

Ранее OBOZREVATEL показал, как украинские звезды проводят карантин, который ввели из-за коронавируса.

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