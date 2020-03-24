Украинские звезды-отцы обратились с сильной речью к украинцам из-за пандемии коронавируса.
Так, Евгений Кошевой, Юрий Горбунов, Алексей Потапенко, MONATIK, Олег Скрипка и Анатолий Анатолич призвали стать примером для своей семьи во время вспышки вирусной инфекции. Они посоветовали следить за санитарно-гигиеническими нормами, заботиться о своих близких и оставаться дома (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Алексей Потапенко и MONATIK
Скриншот с видео
"Мне, как отцу, сегодня не до шуток. Должен сказать нечто серьезное. Будь примером для своей семьи: тщательно мой и дезинфицируй руки, чаще проветривай комнату. И без крайней необходимости не выходи из дома", – сказал Евгений Кошевой. Телеведущий Юрий Горбунов также порекомендовал держать безопасное расстояние с другими людьми. А певец Олег Скрипка – заботиться о стареньких родителях.
Евгений Кошевой, Юрий Горбунов и Олег Скрипка
Скриншот с видео
Отметим, что таким образом знаменитости решили поддержать Министерство здравоохранения в информационной кампании против распространения коронавирусной инфекции.
Ранее OBOZREVATEL показал, как украинские звезды проводят карантин, который ввели из-за коронавируса.
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