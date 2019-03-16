"Корова с копытами": Лорак нарвалась на критику из-за вызывающего образа

Украинская певица Ани Лорак, которая работает и живет в России, в очередной раз нарвалась на критику из-за своего наряда.

Артистка опубликовала фотографию с концерта в своем Instagram-аккаунте, вызвав недоумение контрастным образом.

"Лучшие моменты жизни не в будущем. Они происходят прямо сейчас! Не пропустите их", – написала она, пояснив, что речь идет о ее "Шоу Дива".

Среди вечно восторженных подписчиков нашлись те, кого озадачил аляповатый костюм певицы на сцене. Она вышла в коротком блестящем платье с глубоким декольте, босоножках на высокой платформе и меховой накидке.

"А меха к чему", "Корова с короткими копытами", "Кто эту ш**аву слушает, люди добрые", "Да уж... Зачем так контрастно", – раскритиковали Лорак фолловеры.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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