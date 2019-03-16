"Корова с копытами": Лорак нарвалась на критику из-за вызывающего образа

Украинская певица Ани Лорак, которая работает и живет в России, в очередной раз нарвалась на критику из-за своего наряда.
Артистка опубликовала фотографию с концерта в своем Instagram-аккаунте, вызвав недоумение контрастным образом.
"Лучшие моменты жизни не в будущем. Они происходят прямо сейчас! Не пропустите их", – написала она, пояснив, что речь идет о ее "Шоу Дива".
Среди вечно восторженных подписчиков нашлись те, кого озадачил аляповатый костюм певицы на сцене. Она вышла в коротком блестящем платье с глубоким декольте, босоножках на высокой платформе и меховой накидке.
"А меха к чему", "Корова с короткими копытами", "Кто эту ш**аву слушает, люди добрые", "Да уж... Зачем так контрастно", – раскритиковали Лорак фолловеры.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ани Лорак со скандалом рассталась с супругом Муратом Налчаджиоглу, с которым прожила почти 10 лет в браке.
Причиной разрыва отношений стала измена Мурата, которая попала на видео с молодой моделью Яной Беляевой.
Информация о том, что певица решила развестись, появилась в октябре 2018 года.
Иск в суд был подан 4 декабря 2018 года, а первое заседание состоялось 24 декабря.
Брат певицы рассказал подробности, уточнив, что дочь София после развода должна остаться с матерью.
1 февраля Лорак впервые появилась на публике после официального разрыва, показав счастливое фото.
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