Коронавирус у Лещенко: стало известно о состоянии артиста

Российского певца Льва Лещенко, у которого обнаружили коронавирус, перевели в обычную палату.

Ранее певец находился в реанимации, пишет Telegram-канал Mash.

"Артист по-прежнему в Коммунарке, но уже не в реанимации, там он находился на кислородной поддержке. Сейчас самочувствие Лещенко улучшилось, он лежит в палате на 7 этаже клиники — вместе с супругой. Состояние певца врачи оценивают как средней тяжести. Ранее у него был подтвержден коронавирус, повторный анализ также показал положительный результат", - говорится в сообщении.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российский певец Лев Лещенко, у которого обнаружили коронавирус, мог заразить своих коллег по сцене этим заболеванием. Так, до госпитализации артист посещал светские мероприятия, а также снимался в телешоу.

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