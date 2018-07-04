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Королева Елизавета II запретила принцу Филиппу жарить барбекю

1.1тЧитать новость на украинском

Стало известно, что королева Елизавета II запретила принцу Филиппу жарить барбекю на территории замка Балморал. На Facebook-странице замка Балморал - летней резиденции британских монархов в Шотландии - появилось сообщение, что из-за повышенной угрозы лесных пожаров королева запретила разводить костры и курить на территории поместья.

Больше всего этот запрет расстроил принца Филиппа, известного своей любовью к барбекю. Жители окрестностей замка, по данным британского журнала HELLO!, не раз видели, как герцог жарит на костре мясо для всей семьи.

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В прошлом году 97-летний герцог Эдинбургский Филипп объявил о завершении своей общественной деятельности. Мужу королевы стало тяжело посещать все официальные мероприятия.

В Балморал Елизавета и Филипп приезжают каждое лето и проводят там не меньше двух месяцев, а остальные члены семьи - в том числе принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми - их периодически навещают. В замке нет прислуги, герцог Филипп часто отвечает за приготовление пищи, в том числе барбекю, а королева сама сервирует стол.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, когда Меган Маркл и принцу Гарри нельзя держаться за руки.

Персона
Елизавета II
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