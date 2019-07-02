Концерт Нино Катамадзе в Москве не отменен

Концерт грузинской певицы Нино Катамадзе в Москве, ранее заявившей об отказе выступать в России, не отменен.

Об этом сообщила начальник концертного отдела Vegas City Hall Анастасия Васильева для радиостанции "Говорит Москва". Отмечается, что Катамадзе собирается представить программу "All Colors" с оркестром 27 марта 2020 года в концертном зале "Крокус Сити". На официальном сайте исполнительницы, где размещен ее гастрольный график, все еще можно приобрести билеты.

Нино Катамадзе Фото: profile.ru

Новости У Путина отреагировали на громкое заявление Катамадзе о России

Напомним: накануне Катамадзе написала в Facebook, что поддерживает протестующих в Грузии. Она отметила, что выступление в рамках фестиваля "Усадьба Jazz" в Москве было ее последним концертом в России.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 апреля член Коммунистической партии РФ Сергей Гаврилов, сидя в кресле спикера грузинского парламента, открыл сессию ассамблеи, что и вызвало волну протестов.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.