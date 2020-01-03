"Конфетка": внучка Боярского засветила огромную грудь в купальнике

Внучка знаменитого российского актера и певца Михаила Боярского Екатерина поделилась пикантным фото.

На снимке, который был опубликован на странице в Instagram, девушка позирует в черном купальнике с глубоким декольте.

Екатерина Боярская Instagram @boyarskaya.katerina

Эффектный вырез подчеркнул пышную грудь Екатерины. Также на фотографии можно рассмотреть и стройные ноги девушки.

Аппетитные формы Екатерины не смогли укрыться от глаз фанатов, которые засыпали ее комплиментами:

Примечательно, что внучка Боярского довольно часто радует своих поклонников соблазнительными кадрами, на которых демонстрирует большую грудь.

Екатерина Боярская Instagram @boyarskaya.katerina

Екатерина Боярская Instagram @boyarskaya.katerina

Екатерина Боярская Instagram @boyarskaya.katerina

Екатерина Боярская Instagram @boyarskaya.katerina

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Боярская порадовала поклонников пикантным снимком. Она позировала в купальнике, продемонстрировав пышную грудь.

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