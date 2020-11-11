Кондратюк о Зеленском: не нужно было ему прыгать в воду, не научившись плавать

Известный украинский шоумен и продюсер Игорь Кондратюк считает Владимира Зеленского и его команду – некомпетентными. Из-за этого вся Украина оказалась в опасности.

Кондратюк добавил, что провал партии Зеленского "Слуга народа" на местных выборах 2020 создадут "горячую" политическую обстановку в Украине. Об этом шла речь в интервью изданию "Телеграф".

"Некомпетентность Зеленского и его команды опасна для страны. Провал его партии на местных выборах и конституционный кризис сделают ближайшие месяцы в Украине очень политически горячими", – отметил шоумен.

Он также добавил, что понимая свою неопытность, Владимир Зеленский не должен был идти в президенты.

"Не нужно было ему прыгать в воду, не научившись плавать! Это глупо. А для страны – новые испытания, которые не двигают ее вперед", – подытожил Кондратюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Игорь Кондратюк высказался относительно его позиции к России. По его мнению, Украине нужен полный разрыв любых отношений с РФ.