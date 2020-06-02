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2 июня • обновлено в 16:16
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Киркоров изобразил увеличенную простату и мужской орган для программы Малышевой

3.1т
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Популярный российский певец Филипп Киркоров высмеял передачу Елены Малышевой "Жить здорово!" и изобразил стоящий член и увеличенную простату.

Видео он опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

Киркоров изобразил увеличенную простату и мужской орган для программы Малышевой

Также певец высмеял онлайн-концерт Леонида Агутина, назвал музыканта Юрия Лозу "никому не нужным аппендицитом" и пожелал, чтобы Николай Басков исполнил роль ануса.

"Я соглашусь играть простату только если в этом же выпуске Басков будет играть анус, а Юрий Лоза аппендицит, потому что он никому не нужен", - сказал Киркоров.

В конце ролика Киркоров изобразил простату и спел песню, в которой призвал себя помассировать.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Филипп Киркоров признался, что за время карантина похудел на 30 килограммов.

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Автор
Мария Дидык
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