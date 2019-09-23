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23 сентября • обновлено в 17:46
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Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер жестко высмеяли на премии "Эмми"

1.2т Читать материал на украинском

Американскую звезду Ким Кардашьян и модель Кендалл Дженнер высмеяли посетители церемонии вручения премии "Эмми". Они вручали статуэтку за "Лучшее реалити-шоу" и заявили, что в проекте Keeping Up With the Kardashians все происходившее в шоу было по-настоящему.

По словам Ким и Кендалл, все истории в их шоу настоящие, эмоции живые, и именно поэтому они заработали мировую славу.

Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер жестко высмеяли на премии "Эмми"
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Зрители поставили искренность семьи Кардашьян под сомнение и ответили громким смехом.

Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер смогли развеселить зрителей "Эмми", не рассказав со сцены ни одной шутки. Этот талант у сестер открылся, когда они вручали статуэтку за "Лучшее реалити-шоу" и напомнили залу о своем богатом опыте в проекте Keeping Up With the Kardashians. По словам Ким и Кендалл, все истории в их шоу настоящие, эмоции живые, и именно поэтому они заработали мировую славу. Почему-то зрители поставили искренность семьи Кардашьян под сомнение и ответили громким смехом. #kimkardashian #kendalljenner⠀ ⠀ А вы верите, что реалити-шоу Кардашьян снимают не по сценарию?

Публикация от SUPER (@super.ru)

Отметим, церемония вручения главной телевизионной премии мира "Эмми" прошла в ночь на 23 сентября в Лос-Анджелесе. Ее вручили лучшим ТВ-программам, вышедшим в эфир в период с 1 июня 2018-го по 31 мая 2019 года.

  • "Чернобыль" победил в номинации "Лучший мини-сериал". Всего он собрал 10 наград;

  • "Игра престолов" выиграла 12 наград. При всех 32 номинациях — это рекорд;

  • Лучшим драматическим актером стал Билли Портер (сериал "Поза"), а актрисой — Джуди Комер ("Убить Еву");

  • Лучшим телевизионным фильмом был признан эпизод "Черного зеркала" "Брандашмыг", а лучшим комедийным сериалом — "Дрянь".

Как ранее писал OBOZREVATEL, американская звезда, участница реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Ким Кардашьян-Уэст показала поклонникам лицо без макияжа, пораженное псориазом.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персоны
Ким Кардашьян Кендалл Дженнер
Место
США
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