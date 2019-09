Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер жестко высмеяли на премии "Эмми"

Американскую звезду Ким Кардашьян и модель Кендалл Дженнер высмеяли посетители церемонии вручения премии "Эмми". Они вручали статуэтку за "Лучшее реалити-шоу" и заявили, что в проекте Keeping Up With the Kardashians все происходившее в шоу было по-настоящему.

По словам Ким и Кендалл, все истории в их шоу настоящие, эмоции живые, и именно поэтому они заработали мировую славу.

Зрители поставили искренность семьи Кардашьян под сомнение и ответили громким смехом.

Отметим, церемония вручения главной телевизионной премии мира "Эмми" прошла в ночь на 23 сентября в Лос-Анджелесе. Ее вручили лучшим ТВ-программам, вышедшим в эфир в период с 1 июня 2018-го по 31 мая 2019 года.

"Чернобыль" победил в номинации "Лучший мини-сериал". Всего он собрал 10 наград;

"Игра престолов" выиграла 12 наград. При всех 32 номинациях — это рекорд;

Лучшим драматическим актером стал Билли Портер (сериал "Поза"), а актрисой — Джуди Комер ("Убить Еву");

Лучшим телевизионным фильмом был признан эпизод "Черного зеркала" "Брандашмыг", а лучшим комедийным сериалом — "Дрянь".

