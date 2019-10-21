Ким Кардашьян - 39: самые откровенные фото звезды

21 октября 2019 года светская львица, жена известного рэпера Канье Уэста и фотомодель Ким Кардашьян празднует свой День рождения. Звезде исполняется 39 лет.
OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть самые откровенные фото Ким Кардашьян.
Ким Кардашьян родилась 21 октября 1980 года в Лос-Анджелесе в Калифорнии в семье адвоката Роберта Кардашьяна и светской львицы Крис Дженнер, урожденной Хоутон (которая теперь является менеджером Ким).
Имеет армянские корни со стороны отца, шотландские и голландские корни со стороны матери. Про себя Ким говорит, что она наполовину армянка, на четверть шотландка и на четверть голландка.
Camp Crystal Girl!!! 💎💎💎 Moiré printed latex with the crystal drip 💧Another new creation 🛸@manfredthierrymugler Manfred Thierry Mugler for Kim Kardashian West / MET BALL 2019 with Mugler Fashion House. Revisited archive pieces for Mugler Fashion House @muglerofficial
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кардашьян и ее сестру Кендалл Дженнер высмеяли посетители церемонии вручения премии "Эмми" за фальшивое заявление о том, что в их семейном шоу все происходит на сама деле.
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