Ким Кардашьян - 39: самые откровенные фото звезды

21 октября 2019 года светская львица, жена известного рэпера Канье Уэста и фотомодель Ким Кардашьян празднует свой День рождения. Звезде исполняется 39 лет.

OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть самые откровенные фото Ким Кардашьян.

Ким Кардашьян родилась 21 октября 1980 года в Лос-Анджелесе в Калифорнии в семье адвоката Роберта Кардашьяна и светской львицы Крис Дженнер, урожденной Хоутон (которая теперь является менеджером Ким).

Имеет армянские корни со стороны отца, шотландские и голландские корни со стороны матери. Про себя Ким говорит, что она наполовину армянка, на четверть шотландка и на четверть голландка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кардашьян и ее сестру Кендалл Дженнер высмеяли посетители церемонии вручения премии "Эмми" за фальшивое заявление о том, что в их семейном шоу все происходит на сама деле.

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