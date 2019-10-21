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21 октября • обновлено в 14:28
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Ким Кардашьян - 39: самые откровенные фото звезды

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21 октября 2019 года светская львица, жена известного рэпера Канье Уэста и фотомодель Ким Кардашьян празднует свой День рождения. Звезде исполняется 39 лет.

OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть самые откровенные фото Ким Кардашьян.

Ким Кардашьян - 39: самые откровенные фото звезды
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Ким Кардашьян родилась 21 октября 1980 года в Лос-Анджелесе в Калифорнии в семье адвоката Роберта Кардашьяна и светской львицы Крис Дженнер, урожденной Хоутон (которая теперь является менеджером Ким).

Tape Trick #2008

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Имеет армянские корни со стороны отца, шотландские и голландские корни со стороны матери. Про себя Ким говорит, что она наполовину армянка, на четверть шотландка и на четверть голландка.

Night Cap

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Comfy Cozy @skims

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Costa Rica 🇨🇷 last week

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

☀️

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кардашьян и ее сестру Кендалл Дженнер высмеяли посетители церемонии вручения премии "Эмми" за фальшивое заявление о том, что в их семейном шоу все происходит на сама деле.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персона
Ким Кардашьян
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