Кикабидзе – 82: что говорил легендарный актер об украинцах, России и Путине

Легендарный грузинский актер, режиссер и певец Вахтанг Кикабидзе 19 июля отмечает свое 82-летие.

Помимо выдающегося творческого наследия Кикабидзе также известен активной гражданской позицией: именитый грузин поддерживал Украину во время конфликта с Россией, а также нередко высказывался против политики Кремля. OBOZREVATEL вспоминает самые яркие высказывания знаменитого "Батоно" об Украине, войне на Донбассе и Путине.

Кикабидзе празднует 82-летие "Экспресс газета"

Так, советский и грузинский певец, заслуженный артист Украины Вахтанг Кикабидзе ранее длительное время жил в Москве. С 2008 года не ездит в РФ из-за напряженной военно-политической ситуации между РФ и Грузией. Также актер поддерживал Украину в период Евромайдана и вооруженного конфликта на Донбассе.

Кикабидзе о Путине:

"Этому человеку я могу сказать, что он политик черной силы. И пока он со своими амбициями будет жить, он все время будет угрожать каким-то странам, системам. Он – захватчик! Его заклинило на одном: он думает, что вечно будет командовать своей страной. А люди не вечны, и все в жизни кончается. И даже его правнукам будет стыдно называть его фамилию".

Как Кикабидзе выступал против России profi-forex.org

Также артист резко высказывался и об агрессивной политике Путина по отношению к Украине.

"Я — не пропагандист, но, честно вам скажу: если бы я был украинцем, я никогда бы не смог простить Путина".

В то же время Кикабидзе негативно высказывался и о россиянах, которые либо поддерживают, либо держат нейтралитет относительно нынешней власти РФ.

"Политика и народ – разные вещи. У меня лежит много писем с приглашениями из разных городов, люди говорят: "Это же Путин, это не мы". Все время приглашают. Но, нельзя петь тем людям, которые тебя хотят побить, имею в виду – политикам. Если зашел к тебе танк с каким-то флагом, то в эту страну ты не должен ехать петь и развлекаться. Думаю, что история все расставит на свои места", – говорил артист.

Кикабидзе о вторжении России в Украину

Артист считает, что власть России не рассчитывала на сопротивление со стороны украинцев. По его словам, если б он был молодым, он сам бы поехал на Донбасс противостоять агрессии оккупантов.

Как Кикабидзе поддерживал Украину YouTube

"Россия не хочет, чтобы Украина продолжала сопротивляться. Но если бы я был молодым, я бы тоже сейчас был в АТО и сопротивлялся, защищая честь страны. Второго варианта нет! Ведь если эта война будет длиться долго, встать на ноги Украине будет очень сложно".

"Сейчас всем украинцам надо держаться за руки и петь одну песню — за свободу родной державы. Потому что если этого не делать, все может очень плохо кончиться".

Несмотря на свою внушительную фильмографию, Вахтанг Константинович очень скромен. Сам он ранее рассказывал, что даже не ощущает себя артистом.

Вахтанг Кикабидзе: что говорил об украинцах Википедия

"Бог не дал такого. Просто думаю, что человек должен быть скромным. Чем бы он ни занимался", — делился мыслями Кикабидзе.

"Маленькую страну погубить очень легко, большую – трудно. Не надо было им лезть, наверное, в Украину. Это не маленькая страна. И они свою родину очень любят. Это уже не маленькая Грузия. Россию очень раздражает, что мы хотим в НАТО, что мы стремимся к Западу, хотим быть демократической страной".

Он также отмечал, что россияне обижаются, когда их называют оккупантами.

"А как называется человек, который твою землю забирает и ставит там проволочные заграждения? Это и есть оккупация. Просто когда они уже собирались в Грузию заходить, идти на Тбилиси, приехали президенты нескольких стран... Это их остановило тогда. Я думаю, [президент РФ Владимир Путин] во сне видит, чтобы Грузию превратить в Грузинскую ССР, но молодые люди не хотят", – подчеркнул Кикабидзе.

Кикабидзе про Украину и Зеленского

Грузинский актер рассказал, что лично знаком с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он назвал его интеллигентным человеком и отмечал, что верит в его политические перспективы и благие намерения.

Вахтанг Кикабидзе отмечает день рождения РИА "7 новостей"

"Знаком с Зеленским. Интеллигентный, образованный, с юмором, хороший актер. Говорят мол: "Пришел комедиант". А Рейган, один из лучших президентов, кто был по профессии?! Актер. А актер должен быть образованным человеком", – высказывался Кикабидзе .

Про Украину и украинцев Вахтанг Кикабидзе говорил следующее:

"Украинцы по своей натуре националисты. Это сидит у них в крови. Они просто так руки вверх не поднимут и не сдадутся. Это надо понимать в том смысле, что сегодня аннексирован Крым и никто не знает, чем все закончится. То, что у нас будет только хуже, мы, грузины, знаем. А с Украиной так шутить нельзя. Путин очень переживает, что он не в первых рядах государств, которые диктуют политику мира. Он выбрал неправильную позицию и начал пугать всех. Ему выгодна война в Украине".

Как сообщал OBOZREVATEL: