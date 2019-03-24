Кейт Миддлтон выдвинула мужу ультиматум из-за лучшей подруги: в чем суть

В СМИ сообщили, что герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон серьезно рассорилась с одной из своих лучших подруг — 35-летней Роуз Ханбери, бывшей моделью аристократического происхождения.

Причина ссоры между между подругами неизвестна. Как пишет издание The Sun, принц Уильям попытался помирить Миддлтон и Ханбери, но у него ничего не вышло, поскольку супруга потребовала, чтобы Роуз была выведена из внутреннего круга их близких друзей.

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По некоторым данным, экс-модель старалась затмить собой супругу принца и стать главной звездой норфолкского светского общества, и Кейт в конце концов надоело навязанное ей соперничество.

fakty.ua

fakty.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, вокруг королевской семьи часто возникают слухи в прессе. Так, жену принца Гарри Меган Маркл недавно обвинили в том, из-за нее супруг стал более мрачным и раздражительным.

Более того, в прессе появилась информация, будто Маркл устроила истерику из-за детей Кейт Миддлтон.

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