Российская актриса Нелли Уварова, известная по роли Кати Пушкаревой в сериале "Не родись красивой", 14 марта отмечает свой день рождения. Ей исполняется 40 лет.
В последнее время актриса удивляет поклонников изменившейся внешностью. Так, на свежих фото и видео, которые появляются в сети, актриса выглядит кардинально иначе, чем во времена "Не родись красивой". OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как изменилась Нелли Уварова с тех пор.
Нелли Уварова в сериале "Не родись красивой"
В середине февраля 2020 года российская актриса Мария Машкова, которая в "Не родись красивой" сыграла подругу Пушкаревой, секретаршу Марию Тропинкину, поделилась в своем Инстаграм видео с Нелли Уваровой.
На видео звезды предложили своим подписчикам поучаствовать в благотворительном конкурсе (Нелли Уварова с 2011 года является организатором интернет-магазина изделий детей с тяжелыми ограничениями жизнедеятельности).
КОНКУРС!!!🥳 Пушкарева и Тропинкина. Прошли дни, пролетели года🙉😂 Мы с Нелли придумали одно приключение, предлагаем неравнодушным к добру🙌🏻 и к нашему сериалу😜 присоединится! Кроме нас, в "ассоциации" поиграют ещё некоторые герои из прошлого🤫 Ждите!🤗 Итак! КОНКУРС!!!!!! 1. Нужно перейти в аккуант проекта @naivno_com 2. Подписаться на него 3. В шапке профиля перейти по ссылке на сайт naivno.com и совершить покупку, написав при оформлении заказа в поле "Дополнительная информация" фразу "конкурс в инстаграмме" и имя вашего аккуанта. 4. Сфотографироваться в или с этой вещью и выложить в своём аккуанте. Под фотографией рассказать про ваши ассоциации с сериалом или песней. Обязательно в посте должно быть упоминание аккуанта @naivno_com и хэштег #наивноочень_конкурс_нрк 5. Аккуант должен быть открытым иначе мы не увидим ваши посты. Время проведения конкурса один месяц. От проекта участников ожидают три приза - Сертификат номиналом Пять тысяч рублей. Победители будут выбраны случайным образом ребятами, особыми художниками Проекта. Видеоролик розыгрыша будет выложен в аккаунте @naivno_com Но за самые интересные/смешные истории ассоциации вас ожидают сюрпризы. И это будет уже не лотерея. Важно: будьте внимательны. Нужно выполнить все условия конкурса. ПРОШУ максимально распространить эту информацию🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻❤️❤️❤️❤️#наивноочень_конкурс_нрк
При этом на видео видно, что Катя Пушкарева из "Не родись красивой" кардинально сменила имидж.
Так, в сентябре 2019 года артистка удивила поклонников тем, что побрилась наголо. Соответствующие посты были выложены на фан-странице актрисы в Инстаграм.
Прекрасная Нелли на кинофестивале Бастау в Алматы! 🎬 ⚪⋆⚪⋆⚪⋆⚪⋆⚪ Спасибо большое @bastauiff за материал! ⚘ ⚪⋆⚪⋆⚪⋆⚪⋆⚪ Какой же Нелли, всё-таки, светлый Человек! Невероятная улыбка и бесконечной доброты глаза... ❤ #НеллиУварова #bastau #bastauiff #Алматы #кинофестиваль #2019 #любимаяактриса #жюри #nellyuvarovabyM #фанстраничкаНелли
Среди поклонников актрисы пошли слухи, что Уварова якобы сделала это в знак солидарности с находящейся на лечении Анастасией Заворотнюк. Однако сама Нелли уверяет, что не в первый раз решается на кардинальные перемены в имидже – всему виной частые укладки, которые портят волосы, и их приходится остригать.
Потрясающая идея и исполнение! Не устаю восхищаться! Всем знакомым, друзьям и родным рассказываю, потому что о таких проектах должен знать каждый уважающий себя Человек! Мы с вами! ❤ 🎨 💪 @naivno_com #НеллиУварова #НаивноОчень #социальныйпроект #добро #люди #творчество #художники #таланты #вселюдиравны #успех #процветание #арт #nellyuvarovabyM #фанстраничкаНелли
◈ⓝⓔⓦⓢ◈ На днях глава Рособрнадзора провел традиционную встречу с родителями. Её участниками стали также известные родители: актеры Максим Коновалов и НЕЛЛИ УВАРОВА. 💗 ◈ⓝⓔⓦⓢ◈ Для меня, как для мамы четвероклашки, данный вопрос более, чем актуален, к сожалению. 🤦 Буквально на днях (когда у дочери в рюкзаке в один день лежали уроки, папка с ин. языком и хореографией), придя домой, она пожаловалась на боль в спине и ногах, потому что таскать в школе "кирпичи" - то еще удовольствие. Простите, но они реально перевешивают самого ребенка. 🙈 📚 Оччень надеюсь, что вопрос Нелли не оставят без внимания. 🙏 🙏 🙏 𝖕.𝖘. В последнее время наша красавица так редко радует своим появлением в новостях, что каждая свеженькая информация воспринимается практически как праздник! 😊 Так полюбуемся же все вместе!!! 😄😍😍😍 #НеллиУварова #любимаяактриса #рособрнадзор #встреча #вопрос #диалог #мама #родителиидети #школа #проблемы #важно #nellyuvarovabyM #фанстраничкаНелли
Напомним, в сериале "Не родись красивой" Нелли предстала перед зрителями в образе ботаника: брекеты, старомодные очки, две косички, одежда из "бабушкиного гардероба".
Однако в конце сериала состоялось феноменальное превращение героини: невзрачная Пушкарева превратилась в настоящую красавицу.
Нелли Уварова
instagram.com/nellyuvarova.by.m
Позже Нелли Уварова сыграла и в других сериалах, где появлялась в неожиданных образах эффектных красоток.
Можно мне пожалуйста такой подарок?😍 Если кто готов сделать, 4 марта, запоминайте!😹 ▪️ программа: Зiрковий дует(2007) • • • #неллиуварова#фильмы#супер#мамочки#кузьмаскрябин #тнт#сериалы#стс#неродиськрасивой#русскиесериалы#музыка #нрк#новости#песни#клипы #мелодрама#шоу#песня#музтв #видео#вайн#тв
Затем актриса решила изменить свой привычный темный цвет волос и появилась перед поклонниками со светлой короткой стрижкой.
Нелли Уварова
instagram.com/nellyuvarova.by.m
Нелли Уварова
instagram.com/nellyuvarova.by.m
Впрочем долго оставаться блондинкой Уварова не стала и вскоре вновь вернулась к темному цвету.
Нелли Уварова
instagram.com/nellyuvarova.by.m
Нелли Уварова
instagram.com/nellyuvarova.by.m
Нелли Уварова
instagram.com/nellyuvarova.by.m
Нелли Уварова
instagram.com/nellyuvarova.by.m
В последнее время актриса не часто появляется на публике. Летом этого года Нелли стала героиней программы "Судьба человека", где удивила поклонников внешним видом – звезда заметно поправилась.
Нелли Уварова тогда и сейчас
Нелли Уварова в программе "Судьба человека"
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