Российская актриса Нелли Уварова, известная по роли Кати Пушкаревой в сериале "Не родись красивой", 14 марта отмечает свой день рождения. Ей исполняется 40 лет.

В последнее время актриса удивляет поклонников изменившейся внешностью. Так, на свежих фото и видео, которые появляются в сети, актриса выглядит кардинально иначе, чем во времена "Не родись красивой". OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как изменилась Нелли Уварова с тех пор.

Нелли Уварова в сериале "Не родись красивой"

В середине февраля 2020 года российская актриса Мария Машкова, которая в "Не родись красивой" сыграла подругу Пушкаревой, секретаршу Марию Тропинкину, поделилась в своем Инстаграм видео с Нелли Уваровой.

На видео звезды предложили своим подписчикам поучаствовать в благотворительном конкурсе (Нелли Уварова с 2011 года является организатором интернет-магазина изделий детей с тяжелыми ограничениями жизнедеятельности).

При этом на видео видно, что Катя Пушкарева из "Не родись красивой" кардинально сменила имидж.

Так, в сентябре 2019 года артистка удивила поклонников тем, что побрилась наголо. Соответствующие посты были выложены на фан-странице актрисы в Инстаграм.

Среди поклонников актрисы пошли слухи, что Уварова якобы сделала это в знак солидарности с находящейся на лечении Анастасией Заворотнюк. Однако сама Нелли уверяет, что не в первый раз решается на кардинальные перемены в имидже – всему виной частые укладки, которые портят волосы, и их приходится остригать.

Напомним, в сериале "Не родись красивой" Нелли предстала перед зрителями в образе ботаника: брекеты, старомодные очки, две косички, одежда из "бабушкиного гардероба".

Однако в конце сериала состоялось феноменальное превращение героини: невзрачная Пушкарева превратилась в настоящую красавицу.

Нелли Уварова instagram.com/nellyuvarova.by.m

Позже Нелли Уварова сыграла и в других сериалах, где появлялась в неожиданных образах эффектных красоток.

Затем актриса решила изменить свой привычный темный цвет волос и появилась перед поклонниками со светлой короткой стрижкой.

Нелли Уварова instagram.com/nellyuvarova.by.m

Нелли Уварова instagram.com/nellyuvarova.by.m

Впрочем долго оставаться блондинкой Уварова не стала и вскоре вновь вернулась к темному цвету.

Нелли Уварова instagram.com/nellyuvarova.by.m

Нелли Уварова instagram.com/nellyuvarova.by.m

Нелли Уварова instagram.com/nellyuvarova.by.m

Нелли Уварова instagram.com/nellyuvarova.by.m

В последнее время актриса не часто появляется на публике. Летом этого года Нелли стала героиней программы "Судьба человека", где удивила поклонников внешним видом – звезда заметно поправилась.

Нелли Уварова тогда и сейчас

Нелли Уварова в программе "Судьба человека"

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