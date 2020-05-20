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20 мая • обновлено в 18:11
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Кароль засветила грудь на нежном фото

1.2т
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Украинская певица Тина Кароль взбудоражила поклонников соблазнительным снимком. На нем она позировала в белом костюме и без белья.

Соответствующее фото Кароль опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

Кароль засветила грудь на нежном фото

"Какая красивая, просто неземная", "Горячо", "Какая красивая", "Невероятная девочка", "Потрясающая женщина", - комментируют фото в сети.

Кароль засветила грудь на нежном фото
Кароль засветила грудь на нежном фото
Кароль засветила грудь на нежном фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль взбудоражила поклонников соблазнительным снимком. На нем звезда позировала в белой удлиненной рубашке на кровати, продемонстрировав красивые ноги.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.

Автор
Мария Дидык
Персона
Тина Кароль
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