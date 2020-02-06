"Просто огонь": Кароль в халате на голое тело засветила пышную грудь

Украинская певица Тина Кароль взбудоражила поклонников пикантным снимком, на котором засветила голую грудь.
Так, на нем звезда позировала в одном лишь халате и полотенце на голове. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.
Тина Кароль
Фото: instagram/tina_karol
Тина Кароль в пикантной фотосессии
Фото: instagram/tina_karol
Отметим, что поклонники в комментариях к публикации засыпали певицу комплиментами.
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Тины Кароль, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Тина Кароль засветила голую грудь
Фото: instagram/tina_karol
Тина Кароль сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/tina_karol
Тина Кароль полностью голая
Фото: instagram/tina_karol
Тина Кароль в пикантной фотосессии
Фото: instagram/tina_karol
Соблазнительная Тина Кароль
Фото: instagram/tina_karol
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль порадовала поклонников новым соблазнительным фото. На нем звезда позировала в мини-платье с очень глубоким декольте, подставив лицо солнцу.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram