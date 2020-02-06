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7 февраля • обновлено в 08:16
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"Просто огонь": Кароль в халате на голое тело засветила пышную грудь

10.3т
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Украинская певица Тина Кароль взбудоражила поклонников пикантным снимком, на котором засветила голую грудь.

Так, на нем звезда позировала в одном лишь халате и полотенце на голове. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

Тина Кароль

Тина Кароль

Фото: instagram/tina_karol

Тина Кароль в пикантной фотосессии

Тина Кароль в пикантной фотосессии

Фото: instagram/tina_karol

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Отметим, что поклонники в комментариях к публикации засыпали певицу комплиментами.

"Просто огонь": Кароль в халате на голое тело засветила пышную грудь
"Просто огонь": Кароль в халате на голое тело засветила пышную грудь
"Просто огонь": Кароль в халате на голое тело засветила пышную грудь
"Просто огонь": Кароль в халате на голое тело засветила пышную грудь

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Тины Кароль, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Тина Кароль засветила голую грудь

Тина Кароль засветила голую грудь

Фото: instagram/tina_karol

Тина Кароль сексуально позирует на камеру

Тина Кароль сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/tina_karol

Тина Кароль полностью голая

Тина Кароль полностью голая

Фото: instagram/tina_karol

Тина Кароль в пикантной фотосессии

Тина Кароль в пикантной фотосессии

Фото: instagram/tina_karol

Соблазнительная Тина Кароль

Соблазнительная Тина Кароль

Фото: instagram/tina_karol

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль порадовала поклонников новым соблазнительным фото. На нем звезда позировала в мини-платье с очень глубоким декольте, подставив лицо солнцу.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Тина Кароль
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Юрий Коваленко
Юрий Коваленко
С каких пор второй размер стал пышной грудью.....
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