"Мое законное одиночество": Кароль разрушила миф о романе с Даном Баланом

Украинская певица Тина Кароль, которой приписывали роман с молдавским исполнителем Даном Баланом, намекнула на то, что у нее нет никаких серьезных отношений.

Так, она опубликовала в личных Instagram-сториз фото, которое подписала фразой об одиночестве. Отметим, что Кароль была запечатлена на нем во время одного из своих концертов. Она была одета в соблазнительное платье с пайетками, а загадочности этому снимку придал приглушенный свет в зале.

Дан Балан и Тина Кароль Фото: perfecte.md

"Сцена – мое законное одиночество", – подписала кадр певица.

Тина Кароль Фото: instagram/tina_karol

Напомним: слухи о том, что между Тиной Кароль и Даном Баланом разгорелся любовный роман, начали ходить достаточно давно. Окончательным поводом для этого стало выступление артистов на M1 Music Awards, где они спели в дуэте песню "Домой". Однако недавно Кароль в интервью программы "Слава+" заявила, что пока не готова к новым романам. А ее сын не готов принять нового отца.

Дан Балан и Тина Кароль Фото: instagram/tina_karol

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль порадовала поклонников новым соблазнительным фото. На нем звезда позировала в мини-платье с очень глубоким декольте, подставив лицо солнцу.

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