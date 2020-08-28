Каминская рассказала, как пережить тяжелый развод

Украинская певица, солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская рассказала, как пережила развод с пластическим хирургом Эдгаром. А также дала советы женщинам, как не "сломаться" после тяжелого расставания.

Об этом шла речь в интервью сайту ТСН.ua. По словам артистки, решение развестись прозвучало от ее экс-возлюбленного. Каминской тогда не оставалось ничего, кроме как смириться с ним, ведь пара уже не раз пыталась спасти свою семью. Певица также призналась, что первое время после развода была обижена на бывшего мужа, однако сейчас они находятся в хороших отношениях.

"Некоторые обвиняют нас, что о разводе мы думали в течение 2-х лет, но, честно признаться, для меня это все произошло одним днем. Второй шанс наши отношения получили еще в 2017-м, когда, за несколько шагов до расставания, мы остановились, смогли поговорить и отпустить обиды. А финальное решение разойтись было озвучено в одностороннем порядке, и мне оставалось только принять такой выбор моего уже бывшего мужа... Сейчас мы в очень комфортных теплых отношениях. Честно говоря, произошло это не сразу. Вы знаете, я женщина импульсивная и эмоциональная, иногда давала волю обидам. Но, мудрость приходит с опытом, и я более чем счастлива тому, в какой точке находятся наши с Эдгаром отношения сейчас", – рассказала Каминская.

Слава Каминская с бывшим мужем Эдгаром (Instagram Славы Каминской)

Певица также дала советы женщинам о том, как пережить развод и не "сломаться".

"Расставание нужно пережить, переплакать, перестрадать – позвольте себе быть слабой какое-то время. Не отказывайтесь от помощи близких, не бойтесь показаться слишком уязвимой или открытой. А потом представьте, какой вы видите себя через пять лет, особенно рядом с детьми. Наверное, не депрессивной матерью-одиночкой, а счастливой женщиной, и в новых отношениях. А это, в первую очередь, работа над собой – со своими мыслями, поступками, целями и желаниями... Развод – это не конец света. Да, это стресс, да, это очень больно, но это хороший инструмент для переосмысления многих вещей", – подытожила она.

Напомним: Слава Каминская и Эдгар жили в браке с 2014 года. У пары двое детей: дочь Лаура родилась 6 декабря 2015 года, сын Леонард – 13 декабря 2014 года.

Слава Каминская с детьми (Instagram Славы Каминской)

Как сообщал OBOZREVATEL, информация о разводе Славы и Эдгара Каминских появилась 5 июня. На сайте суда было зафиксировано, что заседание запланировано на 12 июня, а документы подавал Эдгар Каминский.

В суд пришел только адвокат Эдгара. Было решено провести следующее заседание 1 июля. Сторона Славы заявила, что хочет решить споры мирным путем. 2 июля стало известно, что супруги окончательно расстались. А Каминская позже отправилась в Свято-Успенский Одесский Патриарший монастырь.

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