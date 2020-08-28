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Каминская рассказала, как пережить тяжелый развод

Юля Ухина
Юля Ухина
Люди
2,8 т.
Каминская рассказала, как пережить тяжелый развод

Каминская рассказала, как пережить тяжелый развод (Instagram Славы Каминской).

Украинская певица, солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская рассказала, как пережила развод с пластическим хирургом Эдгаром. А также дала советы женщинам, как не "сломаться" после тяжелого расставания.

Об этом шла речь в интервью сайту ТСН.ua. По словам артистки, решение развестись прозвучало от ее экс-возлюбленного. Каминской тогда не оставалось ничего, кроме как смириться с ним, ведь пара уже не раз пыталась спасти свою семью. Певица также призналась, что первое время после развода была обижена на бывшего мужа, однако сейчас они находятся в хороших отношениях.

"Некоторые обвиняют нас, что о разводе мы думали в течение 2-х лет, но, честно признаться, для меня это все произошло одним днем. Второй шанс наши отношения получили еще в 2017-м, когда, за несколько шагов до расставания, мы остановились, смогли поговорить и отпустить обиды. А финальное решение разойтись было озвучено в одностороннем порядке, и мне оставалось только принять такой выбор моего уже бывшего мужа... Сейчас мы в очень комфортных теплых отношениях. Честно говоря, произошло это не сразу. Вы знаете, я женщина импульсивная и эмоциональная, иногда давала волю обидам. Но, мудрость приходит с опытом, и я более чем счастлива тому, в какой точке находятся наши с Эдгаром отношения сейчас", – рассказала Каминская.

Слава Каминская с бывшим мужем Эдгаром (Instagram Славы Каминской)

Слава Каминская с бывшим мужем Эдгаром (Instagram Славы Каминской)

Певица также дала советы женщинам о том, как пережить развод и не "сломаться".

"Расставание нужно пережить, переплакать, перестрадать – позвольте себе быть слабой какое-то время. Не отказывайтесь от помощи близких, не бойтесь показаться слишком уязвимой или открытой. А потом представьте, какой вы видите себя через пять лет, особенно рядом с детьми. Наверное, не депрессивной матерью-одиночкой, а счастливой женщиной, и в новых отношениях. А это, в первую очередь, работа над собой – со своими мыслями, поступками, целями и желаниями... Развод это не конец света. Да, это стресс, да, это очень больно, но это хороший инструмент для переосмысления многих вещей", – подытожила она.

Напомним: Слава Каминская и Эдгар жили в браке с 2014 года. У пары двое детей: дочь Лаура родилась 6 декабря 2015 года, сын Леонард – 13 декабря 2014 года.

Слава Каминская с детьми (Instagram Славы Каминской)

Слава Каминская с детьми (Instagram Славы Каминской)

Как сообщал OBOZREVATEL, информация о разводе Славы и Эдгара Каминских появилась 5 июня. На сайте суда было зафиксировано, что заседание запланировано на 12 июня, а документы подавал Эдгар Каминский.

В суд пришел только адвокат Эдгара. Было решено провести следующее заседание 1 июля. Сторона Славы заявила, что хочет решить споры мирным путем. 2 июля стало известно, что супруги окончательно расстались. А Каминская позже отправилась в Свято-Успенский Одесский Патриарший монастырь.

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