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30 марта • обновлено в 20:43
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Каменских зачитала зажигательный рэп о карантине: сеть в восторге

1.3т
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Популярная украинская певица Настя Каменских (NK) исполнила заводную рэп-композицию о карантине и показала на видео, чем занимается дома.

Соответствующий ролик звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На кадрах она прыгала на кровати, лежала на полу и демонстрировала другие занятия для "карантинного" времени (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Настя Каменских

Настя Каменских

Фото: instagram/kamenskux

"Я понимаю, что с каждым днем придерживаться домашнего режима все сложнее, но это сейчас очень важно! Берегите себя и своих близких. И сохраняйте позитивный настрой... Этим видео я хочу поддержать вас и подбодрить. А также показать, что сейчас тоже можно проводить время интересно и полезно", – написала Каменских.

Настя Каменских

Настя Каменских

Фото: instagram/kamenskux

Отметим, что LA CUARENTENA певица исполнила на украинском, русском, английском, испанском и турецком языках. Поклонники пришли в восторг от трека.

Каменских зачитала рэп о карантине и показала, чем занимается дома. Видео
Каменских зачитала рэп о карантине и показала, чем занимается дома. Видео
Каменских зачитала рэп о карантине и показала, чем занимается дома. Видео

¡Buenos días! Включаем классный рэпчик и поднимаем себе настроение! 😎 ⠀ Я понимаю, что с каждым днём придерживаться домашнего режима все сложнее, но это сейчас очень важно! Берегите себя и своих близких. И сохраняйте позитивный настрой 🙂 ⠀ Этим видео я хочу поддержать вас и подбодрить! И показать, что сейчас тоже можно проводить время интересно и полезно! Развивайтесь 📚, общайтесь 👨‍👩‍👧, и sport sport sport 💪 ⠀ Настраиваемся на good vibes only 〰️ ⠀ Stay home & cuídense 🙏

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский рэпер Потап выпустил трогательную песню, которую посвятил карантину из-за коронавируса. Свой трек артист так и назвал "Карантин".

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Автор
Кристина Долматова
Тема
Коронавирус
Персона
Настя Каменских (NK)
Место
Украина
Теги
карантин шоу-бизнес шоу
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