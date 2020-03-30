Популярная украинская певица Настя Каменских (NK) исполнила заводную рэп-композицию о карантине и показала на видео, чем занимается дома.

Соответствующий ролик звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На кадрах она прыгала на кровати, лежала на полу и демонстрировала другие занятия для "карантинного" времени (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Настя Каменских Фото: instagram/kamenskux

"Я понимаю, что с каждым днем придерживаться домашнего режима все сложнее, но это сейчас очень важно! Берегите себя и своих близких. И сохраняйте позитивный настрой... Этим видео я хочу поддержать вас и подбодрить. А также показать, что сейчас тоже можно проводить время интересно и полезно", – написала Каменских.

Настя Каменских Фото: instagram/kamenskux

Отметим, что LA CUARENTENA певица исполнила на украинском, русском, английском, испанском и турецком языках. Поклонники пришли в восторг от трека.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский рэпер Потап выпустил трогательную песню, которую посвятил карантину из-за коронавируса. Свой трек артист так и назвал "Карантин".

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