Каменских в прозрачном платье вызвала ажиотаж в сети

Украинская поп-дива Настя Каменских взбудоражила поклонников соблазнительным образом на национальной музыкальной премии "Золотая Жар-птица".
Она показала на своей странице в Instagram серию снимков, на которых позирует в облегающем черном платье с абсолютно прозрачной юбкой и кожаном жакете, добавив к наряду очки своей фирмы.
"Яркий вечер на премии "Золотая Жар-Птица". Так приятно, что в нашей стране ценят и отмечают музыку Made in Ukraine", – подписала Каменских под одним из фото.
Поклонникам очень понравился наряд певицы. Однако на разных снимках ее начали путать с другими знаменитостями.
"Красотка...тебе очень идет", "Хочу быть крутым, как Настя", "Роскошная", "Шикарна", "Это Анна Седокова", "Похожа на Ким", "Ариана Гранде, это ты", "На фото есть сходство с Жанной Фриске", – написали пользователи.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В сети давно ходят слухи, что между Потапом и Настей Каменских есть роман.
В октябре 2017 года они сообщили, что ставят совместную.деятельность на паузу.
В сентябре 2018 года артисты одновременно похвастались фото из Майами, а в августе отправились вместе на отпуск в Италию.
Каменских периодически появлялась на публике с кольцом, которое напоминает обручальное.
Позже Потап и Настя вновь показали совместное фото за границей, породив новые слухи об отношениях.
Также Каменских представляла снимки, на которых поклонники видели признаки беременности.
Также дива в свадебном платье заинтриговала поклонников.
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