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Каменских в прозрачном платье вызвала ажиотаж в сети

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Украинская поп-дива Настя Каменских взбудоражила поклонников соблазнительным образом на национальной музыкальной премии "Золотая Жар-птица".

Она показала на своей странице в Instagram серию снимков, на которых позирует в облегающем черном платье с абсолютно прозрачной юбкой и кожаном жакете, добавив к наряду очки своей фирмы.

"Яркий вечер на премии "Золотая Жар-Птица". Так приятно, что в нашей стране ценят и отмечают музыку Made in Ukraine", – подписала Каменских под одним из фото.

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Поклонникам очень понравился наряд певицы. Однако на разных снимках ее начали путать с другими знаменитостями.

"Красотка...тебе очень идет", "Хочу быть крутым, как Настя", "Роскошная", "Шикарна", "Это Анна Седокова", "Похожа на Ким", "Ариана Гранде, это ты", "На фото есть сходство с Жанной Фриске", – написали пользователи.

Каменских в прозрачном платье вызвала ажиотаж в сети
Каменских в прозрачном платье вызвала ажиотаж в сети
Каменских в прозрачном платье вызвала ажиотаж в сети
Каменских в прозрачном платье вызвала ажиотаж в сети
Каменских в прозрачном платье вызвала ажиотаж в сети
Каменских в прозрачном платье вызвала ажиотаж в сети
Каменских в прозрачном платье вызвала ажиотаж в сети
Каменских в прозрачном платье вызвала ажиотаж в сети
Каменских в прозрачном платье вызвала ажиотаж в сети
Каменских в прозрачном платье вызвала ажиотаж в сети

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Настя Каменских (NK)
Место
УкраинаКиев
Тег
шоу-бизнес
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