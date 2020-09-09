Каменских рассказала, почему не хотела свадьбы с Потапом

Настя Каменских рассказала,почему не хотела замуж за Потапа. Коллаж
Украинская певица Настя Каменских (NK) не хотела свадьбы со своим нынешним супругом Потапом (Алексей Потапенко).
Она рассказала, что ранее не имела желания отмечать свадьбу "как все". Об этом шла речь в интервью в шоуменами Потапом и Позитивом в проекте 2POPODCAST на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Мне не хотелось свадьбу. Очень сильно не хотелось делать, как делают все, одевать белое платье... Меня это раздражает. Да, я была ярым противником. И в какой-то момент пришла и говорю: "Ты знаешь, мне кажется, пора". Мне сильно захотелось! Мы с Лешей собираемся делать свадьбу каждый год. Потому что она пролетела за секунду и была такой крутой", – поделилась Каменских.
Настя Каменских стала участницей проекта Потапа и Позитива. Пресс-служба MOZGI
Информацию подтвердил коллега Потапа по группе MOZGI и солист дуэта "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородний).
"Настя говорила о том, что она не хочет свадьбы, не хочет жениться, точнее выходить замуж. Говорила: фу, это все неинтересно. Это все го*но... Мы спорили, я точно помню, что и во время моей свадьбы говорили об этом", – отметил Позитив.
Напомним, Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу 23 мая 2019 года. Это была самая громкая церемония бракосочетания года в Украине. Несколько лет пара скрывала свой роман. Читайте также о том, как развивались отношения Потапа и Насти Каменских в материале OBOZREVATEL.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Настя Каменских презентовала клип на трек A Huevo из своего первого испаноязычного альбома Ecléctica. Читайте в экслюзивном материале о том, как снималось откровенное видео.
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