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28 мая • обновлено в 21:12
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Каменских показала соблазнительное фото: сеть в восторге

2.9т
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Украинская певица Настя Каменских (NK) поделилась с поклонниками соблазнительным фото.

Так, на нем звезда позировала в черных шортах и топе, который отлично подчеркнул ее пышную грудь. Соответствующий снимок Каменских опубликовала на личной странице в Instagram.

Настя Каменских

Настя Каменских

Фото: instagram/kamenskux

"Начните новый день с любви к себе. Ведь человек способен сполна полюбить окружающий мир только тогда, когда полюбит самого себя", – написала певица.

Настя Каменских сексуально позирует на камеру

Настя Каменских сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/kamenskux

Отметим, что поклонники пришли в восторг от нового фото Каменских. Они засыпали ее комплиментами.

Каменских показала соблазнительное фото: сеть в восторге
Каменских показала соблазнительное фото: сеть в восторге
Каменских показала соблазнительное фото: сеть в восторге
Каменских показала соблазнительное фото: сеть в восторге

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинская певица Настя Каменских презентовала новый романтический клип на песню "Воспоминания", который вызвал бурные эмоции у ее поклонников.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Настя Каменских (NK)
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес шоу
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