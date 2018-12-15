''Какой гламурненький!'' Галкин удивил фанатов внешним видом

Российский пародист и комик Максим Галкин поделился с фанатами новым фото, на котором продемонстрировал смену имиджа.

Снимок россиянин обнародовал на своей странице в Instagram. На нем видно собранные в хвостик волосы артиста, что заметили пользователи сети.

"Полетел дальше по маршруту", — написал Галкин, сопроводив пост хештегом #жизньартиста.

Instagram Максима Галкина

Фанаты сделали множество комплиментов внешнему виду комика и отметили, что ему идет такой стиль.

"Самое главное, что вам комфортно с этой прической, а остальное все ерунда", "Максим, вы прекрасно выглядите", "Это не смена прически, это взрыв", "Уставший", "Вы прям моложе молодых!" "Новый образ, прекрасно", "Какой милый хвостик", "Вам очень идёт так убирать волосы", "Гламурненький такой", — пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Галкин показал милое семейное видео. Он снял на камеру, как сын и дочь помогают ему по дому.