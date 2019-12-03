Какие украинки боролись за титул "Мисс Вселенная": фото всех красоток

Вот уже 13 лет, начиная с 2006 года, Украина принимает участие в международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная". И хотя представительницы государства до сих пор не могут похвастаться престижным титулом и короной, однако они неоднократно получали призовые места и достигали прекрасных результатов.

OBOZREVATEL предлагает вспомнить, кто из победительниц "Мисс Украина Вселенная" побывал на международном конкурсе красоты.

Инна Цимбалюк

Первой украинкой, которая поборолась за корону "Мисс Вселенная", была красавица из Черновцов Инна Цимбалюк.

Инна Цимбалюк Фото: instagram/i.tsymbaliuk

Людмила Бикмуллина

В 2007 году на конкурсе красоты Украину представляла харьковчанка Людмила Бикмуллина. Она вышла в общий финал "Мисс Вселенной" в числе представительниц 15 стран.

Людмила Бикмуллина Фото: instagram/missukraine_universe

Элеонора Масалаб

В 2008 году на конкурс "Мисс Вселенная" от Украины поехала 19-летняя представительница Харькова Элеонора Масалаб. Однако представительница нашей страны в финал так и не попала.

Элеонора Масалаб Фото: fanpix.famousfix.com

Кристина Коц-Готлиб

Модель из Донецка Кристина Коц-Готлиб была следующей украинкой, которая пыталась стать "Мисс Вселенная". К тому времени она уже успела побывать солисткой одной самых популярных поп-групп "ВИА Гра". Однако известность на родине не помогла Кристине заполучить сердца членов жюри модного конкурса и она также не вышла в финал.

Кристина Коц-Готлиб Фото: instagram/kristinakotsgotlib

Анна Пославская

А вот в 2010 году Украину представляла модель из Новой Каховки Анна Пославская. Она сумела обойти 79 конкурсанток и стать третьей вице-мисс Вселенная.

Анна Пославская Фото: nevsepic.com.ua

Олеся Стефанко

Настоящим "прорывом" для Украины на конкурсах красоты стал успех 22-летней одесситки Олеси Стефанко: в 2011 году модель заняла 2 место на "Мисс Вселенная".

Олеся Стефанко Фото: instagram/missukraine_universe

Анастасия Чернова

Своеобразным фиаско было отмечено участие харьковчанки Анастасии Черновой на "Мисс Вселенная-2012". Она не смогла попасть в число финалисток шоу, поэтому после возвращения в Киев решила попрощаться с модельной карьерой.

Анастасия Чернова Фото: instagram/missukraine_universe

Ольга Стороженко

Попасть в десятку самых красивых девушек на "Мисс Вселенная" сумела актриса и модель из Винницы Ольга Стороженко. Она участвовала в конкурсе красоты в 2013 году.

Ольга Стороженко Фото: stb.ua

Диана Гаркуша

Модель из Харькова Диана Гаркуша неожиданно попала на конкурс "Мисс Вселенная". Красавица заменила победительницу первого этапа шоу Анну Андрес, которая внезапно отказалась от короны. Она заняла третье место.

Диана Гаркуша Фото: lichnosti.net

Анна Вергельская

Киевлянка Анна Вергельская представляла Украину на "Мисс Вселенная-2015". Девушка не смогла завоевать желанную корону и престижный титул.

Анна Вергельская Фото: instagram/anna_vergelskaya

Алина Сподынюк

18-летняя киевлянка Алина Сподынюк представляла Украину на "Мисс Вселенная-2016". Однако в финал она не попала.

Алина Сподынюк Фото: bykvu.com

Яна Красникова

В 2017 году Украину на международном конкурсе красоты представляла 18-летняя Яна Красникова. Она также не попала в финал.

Яна Красникова Фото: instagram/yanakrasni

Карина Жосан

23-летняя одесситка Карина Жосан попыталась стать "Мисс Вселенной" в 2018 году. Модель не смогла победить в шоу, однако вошла в 20-ку самых красивых девушек мира.

Карина Жосан Фото: angelopedia.com

Отметим, что в 2019 представлять Украину на международном конкурсе "Мисс Вселенная" будет 26-летняя Анастасия Суббота из Запорожья. Шоу состоится 8 декабря в Лос-Анджелесе.

Анастасия Суббота

Ранее OBOZREVATEL публиковал самые горячие фото победительницы "Мисс Украина Вселенная 2019" Анастасии Субботы.

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