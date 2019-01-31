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''Какая-то маньячка'': Каменских высмеяли из-за странной привычки

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Пользователи сети обратили внимание на странную привычку украинской певицы Насти Каменских. Так, многие фолловеры артистки заметили, что она часто фотографируется держа руку во рту. Некоторые предположили, что Каменских грызет ногти.

Снимок певица разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

''Какая-то маньячка'': Каменских высмеяли из-за странной привычки

beztabu.net

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#mood 😈

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

On my way to new adventures ❤Very thrilled and excited. The plane is taking off in a few moments 🛫 Any ideas what the final destination would be? 😉 leave a comment with a name of a city below 👇🏻 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Сегодня у меня начинается новое путешествие ❤ Нахожусь в предвкушении. Самолёт взлетает уже через несколько мгновений 🛫 Есть догадки, куда я направляюсь? 😉 пишите в комментариях город 👇🏻

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Не грызи ногти, какая-то маньячка с пальцами во рту", "Настя! Ну не грызи ногти", "Когда ты уже ногти перестанешь грызть?", - пишут в сети.

''Какая-то маньячка'': Каменских высмеяли из-за странной привычки
''Какая-то маньячка'': Каменских высмеяли из-за странной привычки
''Какая-то маньячка'': Каменских высмеяли из-за странной привычки
''Какая-то маньячка'': Каменских высмеяли из-за странной привычки
''Какая-то маньячка'': Каменских высмеяли из-за странной привычки
''Какая-то маньячка'': Каменских высмеяли из-за странной привычки
''Какая-то маньячка'': Каменских высмеяли из-за странной привычки
''Какая-то маньячка'': Каменских высмеяли из-за странной привычки
''Какая-то маньячка'': Каменских высмеяли из-за странной привычки
''Какая-то маньячка'': Каменских высмеяли из-за странной привычки

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети давно ходят слухи, что между Потапом и Настей Каменских есть роман. Они начали распространяться еще в 2017 году. Парочку неоднократно видели на совместном отдыхе.

В сентябре 2018 года артисты одновременно публиковали фото из Майами, штат Флорида (США). Также в августе фанаты подловили их на совместном отпуске в Италии.

Каменских периодически появлялась на публике с кольцом, которое напоминает обручальное, однако комментировать свои отношенияотказывалась.

А 17 января Потап и Настя вновь показали совместное фото за границей, породив новые слухи об отношениях.

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