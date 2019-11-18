"Какая красотка!" Alyona Alyona показала пышные формы в купальнике

Бывшая заведующая детским садиком на Киевщине Алена Савраненко, которая исполняет рэп под псевдонимом ALYONA ALYONA, показала поклонникам новые фото. На них она позировала в черном купальнике, который демонстрировал ее пышные формы.
Кроме того, на днях девушка презентовала новый клип, который называется "Мамин суп".
РЕП НЕ ДЛЯ ДІВЧАТ? ⠀ Я часто чула ранiше, що реп — це не жiноча справа🤷🏻♀️ ⠀ I для мене то кожен раз було дивно. Тому шо завжди знаходилися треки дiвчат, якi ганяли на репiтi мiльйон разiв.Особливо зараз дуже дивно десь бачити прояв такого стереотипу😏 ⠀ Свiт нам дав багато чудових жiнок мс — вiд Queen Latifah до Missy Elliot, вiд PRINCESS NOKIA до Little Simz. ⠀ Насправдi то не легко бути Машою серед ведмедiв. А ви як рахуєте?🤪
"Боже, какая красотка", "Моя куколка", "Пышка-пушка", "Ты королева украинского рэпа! Спасибо, что ты есть", "Прекрасно выглядишь", "Невероятно! Очень женственно и красиво", "Хорошая девочка! Такая свежая", – пишут в сети.
Клип длится почти 11 минут. Он начинается песней, в которой рэперша расхваливает мамин суп, а затем прерывается и ее сменяет некая пьеса абсурда о парадоксах детерменизма и иллюзорности свободы воли.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Alyona Alyona начала набирать популярность после публикации роликов на канале в Youtube. Дебютный клип на украиноязычную песню "Рибки за склом" вышел в октябре 2018 года.
30 ноября она выпустила новое рэп-видео на песню "Відчиняй".
В апреле 2019 года украинская рэперша презентовала альбом "Пушка" и одноименный клип, который поразил западных блогеров.
И почти сразу после этого Alyona Alyona попала на страницы модного западного журнала Vogue, где рассказали ее историю.
Позже она попала в престижный список украинских исполнителей.
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