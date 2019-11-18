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18 ноября • обновлено в 14:10
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"Какая красотка!" Alyona Alyona показала пышные формы в купальнике

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Бывшая заведующая детским садиком на Киевщине Алена Савраненко, которая исполняет рэп под псевдонимом ALYONA ALYONA, показала поклонникам новые фото. На них она позировала в черном купальнике, который демонстрировал ее пышные формы.

Кроме того, на днях девушка презентовала новый клип, который называется "Мамин суп".

"Какая красотка!" Alyona Alyona показала пышные формы в купальнике
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РЕП НЕ ДЛЯ ДІВЧАТ? ⠀ Я часто чула ранiше, що реп — це не жiноча справа🤷🏻‍♀️ ⠀ I для мене то кожен раз було дивно. Тому шо завжди знаходилися треки дiвчат, якi ганяли на репiтi мiльйон разiв.Особливо зараз дуже дивно десь бачити прояв такого стереотипу😏 ⠀ Свiт нам дав багато чудових жiнок мс — вiд Queen Latifah до Missy Elliot, вiд PRINCESS NOKIA до Little Simz. ⠀ Насправдi то не легко бути Машою серед ведмедiв. А ви як рахуєте?🤪

Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)

"Какая красотка!" Alyona Alyona показала пышные формы в купальнике

"Боже, какая красотка", "Моя куколка", "Пышка-пушка", "Ты королева украинского рэпа! Спасибо, что ты есть", "Прекрасно выглядишь", "Невероятно! Очень женственно и красиво", "Хорошая девочка! Такая свежая", пишут в сети.

"Какая красотка!" Alyona Alyona показала пышные формы в купальнике
"Какая красотка!" Alyona Alyona показала пышные формы в купальнике
"Какая красотка!" Alyona Alyona показала пышные формы в купальнике
"Какая красотка!" Alyona Alyona показала пышные формы в купальнике

Клип длится почти 11 минут. Он начинается песней, в которой рэперша расхваливает мамин суп, а затем прерывается и ее сменяет некая пьеса абсурда о парадоксах детерменизма и иллюзорности свободы воли.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Мария Дидык Мария Дидык
Персона
ALYONA ALYONA
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