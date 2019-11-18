"Какая красотка!" Alyona Alyona показала пышные формы в купальнике

Бывшая заведующая детским садиком на Киевщине Алена Савраненко, которая исполняет рэп под псевдонимом ALYONA ALYONA, показала поклонникам новые фото. На них она позировала в черном купальнике, который демонстрировал ее пышные формы.

Кроме того, на днях девушка презентовала новый клип, который называется "Мамин суп".

"Боже, какая красотка", "Моя куколка", "Пышка-пушка", "Ты королева украинского рэпа! Спасибо, что ты есть", "Прекрасно выглядишь", "Невероятно! Очень женственно и красиво", "Хорошая девочка! Такая свежая", – пишут в сети.

Клип длится почти 11 минут. Он начинается песней, в которой рэперша расхваливает мамин суп, а затем прерывается и ее сменяет некая пьеса абсурда о парадоксах детерменизма и иллюзорности свободы воли.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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