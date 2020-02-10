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10 февраля • обновлено в 18:47
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Как выглядела Рене Зеллвегер до/после пластики и похудения

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Знаменитая американская актриса Рене Зеллвегер, которая получила накануне "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Джуди", много раз меняла свою внешность.

50-летняя артистка по разным причинам меняла прическу, цвет волос, вес, и, по слухам, прибегала к помощи косметологов и пластических хирургов.

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Прежде всего, Зеллвегер известна резкими скачками веса для ролей. В частности, для фильма "Дневник Бриджит Джонс" она набрала 15 килограммов, но после смогла вернуться к весу в 47 кг при росте в 160 сантиметров.

Смотрите фото актрисы до и после похудения:

Как выглядела Рене Зеллвегер до/после пластики и похудения
Как выглядела Рене Зеллвегер до/после пластики и похудения
Как выглядела Рене Зеллвегер до/после пластики и похудения
Как выглядела Рене Зеллвегер до/после пластики и похудения

По словам специалистов, на лице Рене также можно заметить следы инъекций ботокса, блефаропластики (подтяжки век), термолифтинга (подтяжки лица), удаления комков Биша.

Сама актриса утверждает, что не делала пластику, а красивой ее делает счастье и активный образ жизни.

Смотрите показательные фото, как менялось лицо Зеллвегер:

Как выглядела Рене Зеллвегер до/после пластики и похудения
Как выглядела Рене Зеллвегер до/после пластики и похудения
Как выглядела Рене Зеллвегер до/после пластики и похудения

Ранее мы также показывали фото, какой была в молодости Вера Брежнева.

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