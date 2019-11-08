Как сложилась судьба звезд украинского Сomedy Club: Молочный, Лирник, Педан, "Дядя Жора"

Высказывания бывшей звезды украинского Сomedy Club Андрея Молочного о том, что по Киеву якобы "толпами ходят фашисты" и что однажды "Киев будет очищен от фашисткой нечисти" спровоцировали волну возмущения в сети.
Как известно, после Майдана и начала войны на Донбасе Андрей Молочный активно выступает на корпоративах и в Comedy Club в России. В связи с этим OBOZREVATEL решил напомнить, как сложилась судьба Андрея Молочного и других резидентов "Comedy Club Украина".
"Дуэт имени Чехова"
кадр ТНТ
Андрей Молочный
В Украине Андрея Молочного прославил "Дуэт имени Чехова", который он создал вместе с другим комиком из Украины Антоном Лирником в 2006 году.
После закрытия Сomedy Club в Украине Антон и Андрей продолжили выступать в дуэте в Сomedy Club в России. Но в 2016 году "Дуэт имени Чехова" объвил о своем закрытии.
Молочный и "Аппетитные пампушки"
кадр ТНТ
В том же 2016 году Молочный вернулся в российский Сomedy Club с проектом "Аппетитные пампушки".
Антон Лирник
Антон Лирник – известный в прошлом КВНщик, один из первых резидентов украинского Сomedy Club – также активно выступает в России после начала войны на Донбасе.
Антон Лирник
кадр телеканала "Украина"
Вместе с Андреем Молочным он выступал в "Дуэте имени Чехова" в Сomedy Club в России, а в апреле 2018 вовсе уехал в Москву, чтобы трудоустроиться в программе "Шоу выходного дня".
Сергей Притула
Популярный украинский телеведущий Сергей Притула также в свое время был резидентом Comedy Club UA. С 2012 года Притула – креативный продюсер развлекательного телешоу "Кто сверху?" и его постоянный ведущий. Он также ведущий юмористического шоу "Вар'яти".
Сергей Притула
фото: facebook.com/serhiyprytula
С февраля 2017 года Сергей Притула – постоянный ведущий украинского национального отбора на "Евровидение".
Сергей Притула также активно занимается волонтерством, собирает материальную помощь от неравнодушных граждан и доставляет ее украинским военным. Вместе с телеведущим Геннадием Попенко не раз посещал с этой целью прифронтовые зоны.
Дядя Жора
Бывший резидент Comedy Club UA Вадим Мичковский, или "Дядя Жора", начал карьеру в КВН, где был капитаном команды "Три толстяка".
Вадим Мичковский
фото: jora.biz
Сегодня на счету "Дяди Жоры" – десятки программ и проектов. Он является продюсером женской группы Opium и бой-бэнда Action, а также владельцем ивент-агентства "Дядя Жора Company". Есть жена Наталья и три дочки – Ульяна, Устина и Амина.
Александр Педан
Украинский шоумен Александр Педан также начинал с КВН-команды "Три толстяка". В 2006 году стал ведущим Comedy Club UA. Он был также участником еженедельных вечеринок клуба.
Александр Педан
фото: Hochu.ua
Сейчас Александр Педан – ведущий проектов на "Новом канале". У него есть жена Инна, 14-летняя дочь Валерия и 2-летний сын Марк.
Андрей Бурым
Андрей Бурым – также экс-участник команды "Три толстяка". Выступал в Comedy Club UA вместе с Сергеем Стаховым ("Лось") в составе дуэта "Добрый Вечер".
Андрей Бурым
фото: Tv.ua
Сегодня юморист занимается актерской деятельностью: он, в частности, сыграл в сериалах "СышышьШоу", "Супер-копы", "Скорая". Женат, воспитывает двоих детей.
Андрей Бурым
фото: Tv.ua
Ранее OBOZREVATEL писал, что сеть взбесило заявление бывшей звезды украинского Сomedy и соавтора шоу "Файна Юкрайна" Андрея Молочного о фашистах в Киеве.
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