Как сложилась судьба звезд украинского Сomedy Club: Молочный, Лирник, Педан, "Дядя Жора"

Высказывания бывшей звезды украинского Сomedy Club Андрея Молочного о том, что по Киеву якобы "толпами ходят фашисты" и что однажды "Киев будет очищен от фашисткой нечисти" спровоцировали волну возмущения в сети.

Как известно, после Майдана и начала войны на Донбасе Андрей Молочный активно выступает на корпоративах и в Comedy Club в России. В связи с этим OBOZREVATEL решил напомнить, как сложилась судьба Андрея Молочного и других резидентов "Comedy Club Украина".

"Дуэт имени Чехова" кадр ТНТ

Андрей Молочный

В Украине Андрея Молочного прославил "Дуэт имени Чехова", который он создал вместе с другим комиком из Украины Антоном Лирником в 2006 году.

После закрытия Сomedy Club в Украине Антон и Андрей продолжили выступать в дуэте в Сomedy Club в России. Но в 2016 году "Дуэт имени Чехова" объвил о своем закрытии.

Молочный и "Аппетитные пампушки" кадр ТНТ

В том же 2016 году Молочный вернулся в российский Сomedy Club с проектом "Аппетитные пампушки".

Антон Лирник

Антон Лирник – известный в прошлом КВНщик, один из первых резидентов украинского Сomedy Club – также активно выступает в России после начала войны на Донбасе.

Антон Лирник кадр телеканала "Украина"

Вместе с Андреем Молочным он выступал в "Дуэте имени Чехова" в Сomedy Club в России, а в апреле 2018 вовсе уехал в Москву, чтобы трудоустроиться в программе "Шоу выходного дня".

Сергей Притула

Популярный украинский телеведущий Сергей Притула также в свое время был резидентом Comedy Club UA. С 2012 года Притула – креативный продюсер развлекательного телешоу "Кто сверху?" и его постоянный ведущий. Он также ведущий юмористического шоу "Вар'яти".

Сергей Притула фото: facebook.com/serhiyprytula

С февраля 2017 года Сергей Притула – постоянный ведущий украинского национального отбора на "Евровидение".

Сергей Притула также активно занимается волонтерством, собирает материальную помощь от неравнодушных граждан и доставляет ее украинским военным. Вместе с телеведущим Геннадием Попенко не раз посещал с этой целью прифронтовые зоны.

Дядя Жора

Бывший резидент Comedy Club UA Вадим Мичковский, или "Дядя Жора", начал карьеру в КВН, где был капитаном команды "Три толстяка".

Вадим Мичковский фото: jora.biz

Сегодня на счету "Дяди Жоры" – десятки программ и проектов. Он является продюсером женской группы Opium и бой-бэнда Action, а также владельцем ивент-агентства "Дядя Жора Company". Есть жена Наталья и три дочки – Ульяна, Устина и Амина.

Александр Педан

Украинский шоумен Александр Педан также начинал с КВН-команды "Три толстяка". В 2006 году стал ведущим Comedy Club UA. Он был также участником еженедельных вечеринок клуба.

Александр Педан фото: Hochu.ua

Сейчас Александр Педан – ведущий проектов на "Новом канале". У него есть жена Инна, 14-летняя дочь Валерия и 2-летний сын Марк.

Андрей Бурым

Андрей Бурым – также экс-участник команды "Три толстяка". Выступал в Comedy Club UA вместе с Сергеем Стаховым ("Лось") в составе дуэта "Добрый Вечер".

Андрей Бурым фото: Tv.ua

Сегодня юморист занимается актерской деятельностью: он, в частности, сыграл в сериалах "СышышьШоу", "Супер-копы", "Скорая". Женат, воспитывает двоих детей.

Андрей Бурым фото: Tv.ua

Ранее OBOZREVATEL писал, что сеть взбесило заявление бывшей звезды украинского Сomedy и соавтора шоу "Файна Юкрайна" Андрея Молочного о фашистах в Киеве.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!