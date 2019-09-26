Как похудеть и избежать растяжек: действенный способ

Чтобы при похудении кожа оставалась подтянутой и привлекательной, нужно придерживаться нескольких правил.
Диетолог Катя Медушкина рассказала на своей странице в Instagram, как избежать растяжек и дряблости после того, как скинули лишний вес.
Первым пунктом в списке эксперта идет сбалансированное питание, которое включает макро- и микронутриенты. В частности, нужно употреблять белки, которые расщепляются на аминокислоты, что помогает организму строить новые клетки и создавать коллаген с эластином.
Здоровое питание
Beauty.ua
Жиры помогают сохранить молодость кожи, благодаря полиненасыщенным жирным кислотам Омега-3 и Омега-6, а также налаживают работу гормональной системы. Сложные углеводы в пище помогают усваивать питательные вещества.
Вторым пунктом у Медушкиной является калорийность дневного рациона, которая должна быть достаточной для плавного похудения. По словам диетолога, в противном случае кожа не успеет адаптироваться к новым объемам тела. Специалист не рекомендует снижать калорийность, более чем на 20%.
Красивая кожа после похудения
pixabay
Третий пункт на пути к красивой коже – физические нагрузки. По словам диетолога, на дряблых мышцах хорошего результата не бывает. Также активность разгоняет лимфо- и кровоток. Четвертый пункт – уход за кожей, который включает увлажнение и лимфодренажные процедуры.
Что делать, чтобы при похудении кожа оставалась подтянутой?👇 ⠀ Вчера мы с вами говорили о частой проблеме худеющих - коже, которая при похудении теряет привлекательный вид. Сегодня поговорим о том, как этого избежать. ⠀ ✔️Сбалансированное питание ⠀ Нашему организму каждый день нужен “строительный материал” в виде достаточного количества макро- и микронутриентов. И энергия в виде достаточного количества калорий. ⠀ ✅Белки, которые мы получаем с пищей, расщепляются на аминокислоты, их организм использует в процессе строительства новых клеток. Из них же создает коллаген и эластин, от которых напрямую зависит эластичность и упругость нашей кожи. Без белка рассчитывать на обновление любых тканей, и кожи в том числе, не приходится. ⠀ ✅Жиры - это молодость кожи. Именно из них мы получаем незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6, которые, помимо прочего, улучшают питание тканей. Без жиров невозможна правильная работа гормональной системы, изменения в которой отражаются на нашем внешнем виде просто мгновенно. ⠀ ✅Сложные углеводы - это наша энергия. Если ее мало, то биохимические процессы замедляются, и питательные вещества просто не усвоятся. ⠀ ✅Калорийность дневного рациона должна быть достаточной, чтобы похудение не было резким. Иначе кожа (особенно после 35 лет) не успеет адаптироваться к новым объемам тела. Более, чем на 20% я калорийность снижать очень не рекомендую. Это даст вам похудение на 300-700 г в неделю и позволит терять объемы с оптимальной скоростью. ⠀ В своем проекте “Плоский животик” я даю готовый рацион, через который вы получаете все необходимое коже и организму в целом. Пример меню на день смотрите в карусельке👉 ⠀ ✔️Физические нагрузки ⠀ Тонус мышц влияет на кожу непосредственно: на дряблых мышцах упругой кожи не бывает. Кроме того, физическая активность разгоняет лимфо- и кровоток, улучшая питание кожи и снижая отечность. ⠀ ✔️Уход за кожей ⠀ Увлажнение и лимфодренажные процедуры. ⠀ А хотите, я сниму для вас видео про уход за кожей живота? Пишите в комментариях “Хочу видео” ) ⠀ Не забывайте сохранить пост в 🔰, в карусельке море полезностей! И делитесь с друзьями в сторис и в директ. ⠀ #КатяМедушкина_полезное
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Альбина Комиссарова предупредила, что избавиться от растяжек практически невозможно. Она посоветовала способ, который сделает менее заметным этот изъян.
Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!