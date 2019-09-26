Как похудеть и избежать растяжек: действенный способ

Чтобы при похудении кожа оставалась подтянутой и привлекательной, нужно придерживаться нескольких правил.

Диетолог Катя Медушкина рассказала на своей странице в Instagram, как избежать растяжек и дряблости после того, как скинули лишний вес.

Первым пунктом в списке эксперта идет сбалансированное питание, которое включает макро- и микронутриенты. В частности, нужно употреблять белки, которые расщепляются на аминокислоты, что помогает организму строить новые клетки и создавать коллаген с эластином.

Здоровое питание Beauty.ua

Жиры помогают сохранить молодость кожи, благодаря полиненасыщенным жирным кислотам Омега-3 и Омега-6, а также налаживают работу гормональной системы. Сложные углеводы в пище помогают усваивать питательные вещества.

Вторым пунктом у Медушкиной является калорийность дневного рациона, которая должна быть достаточной для плавного похудения. По словам диетолога, в противном случае кожа не успеет адаптироваться к новым объемам тела. Специалист не рекомендует снижать калорийность, более чем на 20%.

Красивая кожа после похудения pixabay

Третий пункт на пути к красивой коже – физические нагрузки. По словам диетолога, на дряблых мышцах хорошего результата не бывает. Также активность разгоняет лимфо- и кровоток. Четвертый пункт – уход за кожей, который включает увлажнение и лимфодренажные процедуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Альбина Комиссарова предупредила, что избавиться от растяжек практически невозможно. Она посоветовала способ, который сделает менее заметным этот изъян.

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