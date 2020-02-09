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9 февраля • обновлено в 14:29
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"Как любовники": Полина Гагарина вызвала вопросы нежным фото со звездой

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Популярная российская певица Полина Гагарина удивила поклонников трогательной фотографией с известным артистом Сергеем Лазаревым.

После совместного выступления на BIG LOVE SHOW 2020 они в обнимку позировали фотографам.

Поклонники углядели, что артисты чересчур близки на снимках и похоже, что флиртуют. Кроме того, Полина сказала, что ей хорошо вместе с Лазаревым, и сопроводила запись красным сердечком.

"Вместе хорошо! Всегда! Сергей Лазарев", - написала Гагарина в Инстаграм.

"Как любовники": Полина Гагарина вызвала вопросы нежным фото со звездой
Полина Гагарина и Сергей Лазарев

Полина Гагарина и Сергей Лазарев

Полина Гагарина и Сергей Лазарев

Полина Гагарина и Сергей Лазарев

"Прям как любовники", - написала певице одна из поклонниц.

"Как любовники": Полина Гагарина вызвала вопросы нежным фото со звездой
Полина Гагарина и Сергей Лазарев

Полина Гагарина и Сергей Лазарев

Как писал ОBOZREVATEL, певица Полина Гагарина вызвала бурные обсуждения, опубликовав новый снимок в купальнике.

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