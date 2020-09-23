Как Голда Меир предлагала сделать любую страну великой: нужны две вещи

Пятый премьер-министр Израиля и первая женщина, занявшая этот пост, Голда Меир, называла свой способ развития государства.

Так, чтобы сделать любую страну великой, политик советовала сделать две вещи: ожесточенно бороться с коррупцией и сделать военных, учителей и врачей самыми высокооплачиваемыми и уважаемыми профессиями.

Приводим цитату Голды Меир дословно:

"…Если вы хотите построить ту страну, куда будут возвращаться ее сыновья и дочери, если вы хотите построить страну, откуда уезжать будут только в сезон отпусков, если вы хотите построить страну, у которой не будет чувства страха за будущее, то сделайте всего лишь два шага:

1. Приравняйте коррупцию к измене родине, а коррупционеров – к предателям вплоть до седьмого колена…

2. Сделайте три профессии самыми высокооплачиваемыми и уважаемыми. Это военные, учителя и врачи…

И самое главное – работайте, работайте и работайте, потому как никто, кроме вас, не защитит вас, никто не накормит вас, кроме вас самих, и ваша страна нужна только вам и больше никому. Когда это станет не просто словами и простым лозунгом, а станет образом вашей жизни, значит, вы добились своего…"

Голда Меир (1898-1978) была уроженкой Украины, родилась в Киеве в семье бедного плотника. Ее называют одной из величайших женщин в истории Израиля. Именно ее подпись стоит под Декларацией независимости страны, она стала первой женщиной, занявшей пост премьер-министра государства. В разное время она также была министром внутренних дел Израиля, министром иностранных дел Израиля, министром труда и социального обеспечения Израиля.

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