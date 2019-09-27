"Как до сих пор не разодрали!" Панин сделал очередное скандальное заявление о россиянах-варварах

Скандальный российский актер Алексей Панин, которому 10 сентября исполнилось 43 года, назвал россиян варварами.

Об этом он написал на своей странице в Instagram, показав видео с лебедями, которое снял на отдыхе в Чехии (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Я удивлен, как Русские варвары до сих пор не съели и не разодрали этих птиц. Чехия", – подписал он, показав, как бесстрашные лебеди ходят по берегу.

Алексей Панин в Чехии назвал русских варварами Кадр из видео

В комментариях к видео пользователи пошутили, что те россияне, о которых говорит Панин, не могут выехать из страны, потому в Чехии все лебеди целы.

Алексей Панин с лебедями скриншот

"Я до сих пор удивляюсь уткам в Москве, когда мы их жрать начнем? Я уже в принципе готов", "Варваров там нет, они невыездные из России", "Как можно убить и съесть такую красоту", – написали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2018 года стало известно, что Панин собрался навсегда уехать из РФ. Это наделало очень много шумихи в прессе, из-за чего актеру пришлось пояснить, что всем, кто хочет нормальной жизни для своих детей, нужно бежать из этой страны.

После переезда Панин назвал Россию грязной и гомофобной страной, из-за чего был новый скандал. На него даже написали заявление в Следственый комитет РФ, а пост с критикой в Instagram несколько раз удаляли.

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