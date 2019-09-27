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28 сентября • обновлено в 18:48
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"Как до сих пор не разодрали!" Панин сделал очередное скандальное заявление о россиянах-варварах

13.2т Читать материал на украинском

Скандальный российский актер Алексей Панин, которому 10 сентября исполнилось 43 года, назвал россиян варварами.

Об этом он написал на своей странице в Instagram, показав видео с лебедями, которое снял на отдыхе в Чехии (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Я удивлен, как Русские варвары до сих пор не съели и не разодрали этих птиц. Чехия", – подписал он, показав, как бесстрашные лебеди ходят по берегу.

Алексей Панин в Чехии назвал русских варварами

Алексей Панин в Чехии назвал русских варварами

Кадр из видео

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В комментариях к видео пользователи пошутили, что те россияне, о которых говорит Панин, не могут выехать из страны, потому в Чехии все лебеди целы.

Алексей Панин с лебедями

Алексей Панин с лебедями

скриншот

"Я до сих пор удивляюсь уткам в Москве, когда мы их жрать начнем? Я уже в принципе готов", "Варваров там нет, они невыездные из России", "Как можно убить и съесть такую красоту", – написали пользователи.

"Как до сих пор не разодрали!" Панин сделал очередное скандальное заявление о россиянах-варварах
"Как до сих пор не разодрали!" Панин сделал очередное скандальное заявление о россиянах-варварах
"Как до сих пор не разодрали!" Панин сделал очередное скандальное заявление о россиянах-варварах
"Как до сих пор не разодрали!" Панин сделал очередное скандальное заявление о россиянах-варварах
"Как до сих пор не разодрали!" Панин сделал очередное скандальное заявление о россиянах-варварах

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2018 года стало известно, что Панин собрался навсегда уехать из РФ. Это наделало очень много шумихи в прессе, из-за чего актеру пришлось пояснить, что всем, кто хочет нормальной жизни для своих детей, нужно бежать из этой страны.

После переезда Панин назвал Россию грязной и гомофобной страной, из-за чего был новый скандал. На него даже написали заявление в Следственый комитет РФ, а пост с критикой в Instagram несколько раз удаляли.

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Персона
Алексей Панин
Место
Чехия
Тег
шоу-бизнес
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
у шароварников новый кумир.
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Smekalov Sergey, так он же ваш-русский !Алкаш-высшей пробы!
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Smekalov Sergey,это твой муж,членосос на дырчике.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Человек, ипавший собаку, конечно, для обозревателя авторитет и эксперт
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2 из 3 ответов | показать все
BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Кристина Стефанова, истинный рАссеянин!
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Кристина Стефанова,он тебя поимел,куда мир катится.
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